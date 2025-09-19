Met de DS 3 Crossback, Ford Puma en Skoda Kamiq portretteerden we vorige week drie uiteenlopende, compacte SUV’s. Deze week blijven we op die hoogte steken, maar trekken we in de lengte een aantal centimeters erbij, onder het mom: mag het ietsje meer zijn? Dat doen we ook qua prijs: maximaal € 18.500 geven we uit; ruwweg € 100 per centimeter extra ten opzichte van vorige week.

Ben je fan van Skoda, maar is de Kamiq net iets te klein (wat ons zou verbazen, gezien z’n interieurruimte), dan biedt de Karoq net wat meer auto. Uit Spanje komt familielid Seat Ateca. En voor wie de Spanjaard niet sportief genoeg is, halen we er een Mazda CX-30 bij.

Skoda Karoq 1.5 TSI ACT Greentech Style Business - 2018 - 159.380 kilometer - € 18.500

Een iets grotere auto betekent in de regel ook wat meer gewicht. Daarom kiezen we tevens voor een sterkere motorisering dan de vorige keer. In het geval van Skoda ruilen we de Kamiq met z’n 1.0-driepitter in voor een Karoq met een krachtbron van 1500 cc, verdeeld over vier cilinders. Deze Skoda Karoq heeft zo’n motor aan boord. Met z’n rechttoe-rechtaan vormgeving, witte lak en zwarte wielen roept -ie bij ons niet direct begeerte op, maar da’s persoonlijk. En ook het feit dat je voor een zeven jaar oude auto met anderhalve ton ervaring nog een dergelijk bedrag moet neertellen, wetende dat het een importauto is én over garantie niet gesproken wordt, spreekt niet in z’n voordeel. Maar ook dat is niet aan ons - het is de markt die regeert.

Nu we de uiterlijkheden hebben gehad, gaan we in op z’n innerlijk, want da’s belangrijker. En dan komen de loftuitingen, want om te beginnen is de aandrijflijn erg prettig. De 1.5 biedt veel koppel over een breed toerenbereik, hierbij (wél) geholpen door de DSG-automaat: een snel en soepel schakelende bak. De enige dissonant zijn de doorslaande voorwielen als je wat te enthousiast wilt wegrijden. Een ander pluspunt is z’n ruimte. Die is in de Kamiq al niet mis, de Karoq voegt her en der nog extra centimeters toe, maar het is met name de kofferruimte die het verschil maakt: met neergeklapte achterbank gaat er zomaar 1.630 liter in! Wel is het interieur nogal inspiratieloos vormgegeven - de met rode banen en biezen afgewerkte sportstoelen moeten ‘t ‘m doen. De bouwkwaliteit is goed, de gebruikte materialen net wat minder dan die we in Volkswagens aantreffen. Als Style Business zit de Tsjech prima in z’n spullen. Z’n rijeigenschappen neigen naar sportief (zitpositie!), maar comfort voert toch de boventoon - op het duidelijk waarneembare wind- en bandengeluid na.

Signalement

Merk Skoda

Type Karoq 1.5 TSI ACT Greentech Style Business

Bouwjaar juli 2018

Kilometerstand 159.380

Vraagprijs € 18.500

Waar te koop? De Veluwe Auto’s, Nijkerk

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.498 cc, turbo

Max. vermogen 110 kW/150 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 250 Nm bij 1.500 tpm

Leeggewicht 1.293 kilo

Bagageruimte 521 l/1.630 l

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 17,9 (NEDC)

0-100 km/h 8,6 s

Topsnelheid 203 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Seat Ateca 1.5 EcoTSI Style Business Intense - 2018 - 134.962 kilometer - € 18.445

Dat Seat een wat zieltogend bestaan begint te lijden, komt mede naar voren in de occasionvraagprijzen. Deze SEAT Ateca laat dat zien. De XB-300-P is namelijk een half jaar jonger dan bovenstaande concernbroeder, heeft 25.000 kilometer minder gereden én staat voor een iets lagere prijs bij een merkdealer (overigens geen Seat) die het wél over garantie heeft: wettelijke garantie is standaard, 12 maanden Bovag-garantie maakt deel uit van een flink afleverpakket à 995 euro (dat had wat ons betreft best bij de vraagprijs inbegrepen mogen zijn). Ook is deze grijsblauwe occasion origineel Nederlands - maar heeft al wel vijf eigenaren versleten. Behoorlijk veel in zo’n korte tijd.

Onder de motorkap exact dezelfde krachtbron als degene die de Karoq aandrijft, inclusief DSG-bak. Toch is niet alles hetzelfde: de Skoda is iets sneller en zuiniger, de Ateca mag weer wat meer trekken. En alhoewel beide koetsen nogal overeenkomen, biedt de Karoq meer interieur- en bagageruimte. De Ateca slaat terug met iets meer frivoliteiten, zoals dashboardklokken met hangende wijzernaalden. En ook op de weg heeft de Spanjaard een wat sportievere inborst dan de Skoda, die wat meer op twee gedachten lijkt te hinken. Verantwoordelijk hiervoor is de multilink achterwielophanging (Karoq: semi-onafhankelijk) in combinatie met stevigere vering en demping. Het zorgt ervoor dat de Ateca zich secuur door bochten laat jagen, maar zoek je ‘binnenshuis’ een échte bochtenridder, dan leent de lagere Leon zich daar uiteraard beter voor. Alles bij elkaar opgeteld, blijkt de Ateca net wat levendiger dan de meer neutrale - en comfortabelere - Karoq. Ook de veiligheids- en comfortuitrusting van de Style Business Intense biedt nog wat meer verwennerijen dan die van de bijna gelijknamige Style Business - daar zal dat ‘Intense’ wel voor staan!

Signalement

Merk Seat

Type Ateca 1.5 EcoTSI Style Business Intense

Bouwjaar december 2018

Kilometerstand 134.962

Vraagprijs € 18.445

Waar te koop? Broekhuis Citroën Peugeot Opel Wageningen, Wageningen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.498 cc, turbo

Max. vermogen 110 kW/150 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 250 Nm bij 1.500 tpm

Leeggewicht 1.270 kilo

Bagageruimte 510 l/1.604 l

Max. aanhanger geremd 1.600 kilo

Gem. verbruik 1 op 17,5 (NEDC)

0-100 km/h 8,6 s

Topsnelheid 198 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Mazda CX-30 e-SkyActiv-X 180 2WD Comfort - 2020 - 128.441 kilometer - € 18.495

Van twee Europese concernbroeders gaan we naar Japan en wel naar het lichtelijk eigenzinnige Mazda. Want in plaats van een tegenwoordig gebruikelijke kleine turbomotor plaatsten de ingenieurs in deze Mazda CX-30 een forse, atmosferische tweeliter, voorzagen ‘m van enige hybrideondersteuning én een opmerkelijk hoge compressieverhouding van 16,3:1; zo’n beetje halverwege benzine en diesel. De praktijk? De CX-30 heeft vanaf zo’n 2.000 tpm een erg levendige krachtbron die toch erg zuinig is. Waar Mazda zich de laatste jaren eveneens in onderscheidt, is de premiumachtige bouwkwaliteit en uitstraling van z’n modellen. Het duidelijkst komt dit naar voren bij combinaties van opvallende lakkleuren (zoals rood en blauw) en interieurtinten (denk aan bruin leer).

De eerste eigenaar van de H-832-RZ heeft dat niet goed begrepen, want zowel ex- als interieur is zwart. Jammer, want qua specs is deze occasion interessant: voor hetzelfde geld rijd je in een jongere occasion met minder kilometers dan bovenstaand duo. Deze CX-30 heeft daarbij (slechts) twee eigenaren gediend en de auto staat bij een Bovag-bedrijf - dat in de advertentie overigens niet over garantie rept. Het ‘double black’ zorgt bovendien voor een wat opgesloten gevoel, en dat terwijl de Japanner al de krapste is. Voorin gaat het allemaal nog (de CX-30 is vooral voor de bestuurder gebouwd, lijkt het wel), achterin wordt het al wat minder (op Ateca-niveau; de Karoq verslaat ze hier allebei), mede door de oplopende kozijnlijn. En helemaal achterin kan er een pak minder bagage mee.

De CX-30 biedt een prettige combinatie van vering en demping: stevig, maar niet te stug. Samen met de lage zitpositie, het directe stuurgedrag en de strak schakelende zesbak zorgt dat voor een aansprekend rijgedrag. Opvallend daarbij is de stilte aan boord. Net als bij bovenstaand duo kom je in deze occasion qua veiligheids- en luxevoorzieningen weinig tekort. Het mogen (iets minder) compacte hoogzitters zijn, er zit veel op en aan.

Signalement

Merk Mazda

Type CX-30 e-SkyActiv-X 180 2WD Comfort

Bouwjaar mei 2020

Kilometerstand 128.441

Vraagprijs € 18.495

Waar te koop? CarMére, Almere

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.998 cc, hybride

Max. vermogen 132 kW/180 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 224 Nm bij 3.000 tpm

Leeggewicht 1.343 kilo

Bagageruimte 430 l/1.406 l

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1 op 21,7 (NEDC)

0-100 km/h 8,5 s

Topsnelheid 204 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie iets minder compacte hoogzitters dan het trio van vorige week. Welke geniet jouw voorkeur?

Zoek je vooral veel ruimte, dan kun je niet om de Karoq heen. De Ateca heeft daarvan iets minder te bieden, maar geeft daarvoor een stukje levensvreugde terug, wat in de CX-30 nog wat meer geldt. Tevens is de Mazda het mooist aangekleed, maar diens kleurenschema stemt je niet vrolijk. Zeg het maar: welke moet het worden?