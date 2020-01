Seat Leon onthuld

De Seat Leon is een van de belangrijkste modellen van het merk. Meer dan twee miljoen, verspreid over drie generaties, werden er van verkocht sinds hij in 1999 als hatchback-versie van de tweede generatie Toledo werd gelanceerd. De opvolger die de komende jaren de eer moet verdedigen is wat betreft zijn uiterlijk vooral een voorzichtige doorontwikkeling van het uitgaande model. Hij oogt meer gestrekt, de neus is lager en loopt vooraan steiler af, de voorruit staat wat schuiner en de voorsteven wordt getekend door een trapeziumvormige grille. Op de achtersteven bepaalt een rode lichtstrip over de hele breedte het aangezicht.

De nieuwe Seat Leon heeft een wielbasis van 2.686 mm, 50 mm meer dan zijn voorganger. De wielbasis is 5 centimeter langer dan die van de Golf (2,64 meter). Hij is 4.368 mm lang (+86 mm), 1.799 mm breed ((-17 mm) en 1.456 mm hoog (-3 mm) en daarmee is hij ook nog eens 9 centimeter langer dan z'n broer uit Wolfsburg. Voor de Sportstourer gelden dezelfde maten, op de lengte na. Die bedraagt 4.642 mm en dat is een toename van 93 mm. De winst van dat alles komt vooral de ruimte achterin ten goede. De kofferruimte van de hatchback was en blijft 380 liter, terwijl die van de ST groeide van 587 naar 617 liter.

Seat noemt de nieuwe Leon zelf de eerste 'fully connected' Seat ooit. Daarmee doelen ze op Android Auto, draadloze Apple Carplay en een app waarmee je ook op afstand van alles aan je auto kunt zien en doen. Verder pakken ze uit met veiligheidsvoorzieningen als 'predictive adaptive cruise control', dat ook rekening houdt met gegevens van onder meer de navigatie en verkeersborden, automatisch noodstop, actieve rijbaanhulp met automatisch baanwissel (waarmee de Leon niveau 2 autonoom is) en een waarschuwingssysteem dat in de gaten houdt of er verkeer aankomt wanneer je een portier opent.

Het dashboard oogt strak en opgeruimd. We zien digitale klokken en luchtroosters die de trapeziumvorm van de grille in herinnering brengen. De middenconsole staat licht naar de bestuurder gedraaid.

Seat heeft flink met licht gespeeld. Zo krijg je sfeerverlichting binnen, welkomstverlichting buiten, dynamische richtingaanwijzers en op alle uitvoeringen ledkoplampen. Wat betreft de uitvoering kun je kiezen uit Reference, Style, Xcellence en FR.

Volop keuze is er ook onder de kap. Zo komt er een 1.0 TSI driecilinder met naar keuze 90 of 110 pk, een 1.5 TSI viercilinder met 130 of 150 pk en voor de klassieke petrolheads een 2.0 TSI met 190 pk en DSG. Ook diesel is nog niet dood: de 2.0 TDI is er met 115 of 150 pk. De lichtste is handgeschakeld, de 150 pk is er optioneel met DSG. In de Sportstourer kun je daar ook nog 4Drive bij krijgen. De 1.5 TGI haalt 130 pk uit CNG.

En dan het hybride werk: VW's 48V eTSI-systeem is verkrijgbaar op de 1.0 met 110 pk en de 1.5 met 150 pk. Daarmee kan de Leon 'zeilen' en regeneratief remmen, zodat hij met minder benzine genoegen neemt.

Tenslotte komt er een plug-in hybride. Die bestaat uit een 1.4 TSI met elektromotor, die samen via een zestraps DSG 204 pk systeemvermogen leveren. Het elektrische deel wordt gevoed door een 13 kWh accu, waarmee je zo'n 60 km volledig elektrisch kunt rijden. Aan de andere kant van het spectrum verschijnt in een later stadium uiteraard ook weer een Cupra-variant.

De nieuwe Seat Leon beleeft zijn marktintroductie in het tweede kwartaal van 2020.