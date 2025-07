Scout Traveler en Terra duiken voor het eerst in Europa op

Interessant nieuws: de twee modellen van het nieuwe Volkswagen-merk Scout zijn opgedoken in Europa. Voor zover wij weten nog niet in tastbare vorm, maar wel digitaal!

We vonden de afbeeldingen boven dit verhaal in de database van de European Patent Office. Daarbij hoort meteen een disclaimer, want zoiets geeft absoluut niet de zekerheid dat de auto’s hier ook gevoerd gaan worden. Daarnaar vragen is uiteraard zinloos en het registreren van het ontwerp kan ook uit voorzorg of om andere redenen worden gedaan.

Toch is het opduiken van de Scouts bij dit Europese patentbureau interessant genoeg voor een nieuwtje, want bij AutoWeek zijn we zeker niet vies van een beetje speculeren. Bovendien zijn de Scouts gewoon erg interessante, toffe modellen, die met hun onverzettelijke off-road-insteek overduidelijk vooral bedoeld zijn om de Amerikaanse koper te imponeren. Anders dan een Ford Bronco of Jeep Wrangler zou een Nederlandse marktintroductie – we lopen maar meteen op de zaken vooruit – echter niet een enorme bpm-transactie betekenen. De Scouts zijn immers volledig elektrisch en in dat opzicht dus zeer geschikt voor een Europese carrière.

De Traveler en de Terra, zoals de eerste twee auto’s van Scout heten, zijn in feite twee versies van dezelfde auto. De Traveler is een SUV, de Terra een pick-up met dubbele cabine. Scout is een naam die in een grijs verleden door International Harvester werd gebruikt, maar die onder de vlag van de Volkswagen Group aan een nieuw leven als merknaam begint. Volkswagen maakt het zichzelf niet gemakkelijk en presenteert met de Traveler en de Terra twee van top tot teen nieuwe terrein-SUV’s, met een nieuw chassis en een aandrijflijn die we nog niet van andere EV’s uit deze stal kennen. Voor de ontwikkeling heeft Volkswagen in meer of mindere mate samengewerkt met EV-bouwer Rivian, dat in ieder geval software levert voor de Scouts.

Als de Scouts al ooit naar Europa komen, dan duurt het nog wel even: zelfs in Amerika komen ze niet voor 2027 op de markt.