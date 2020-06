Scherm tussen bestuurder en bijrijder verboden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is tot deze conclusie gekomen na een advies van de RDW. Die rijksdienst moest onderzoeken hoe veilig de afscherming in personenauto’s en bedrijfsauto’s is. Op grond van hun adviesrapport en risicoanalyse besluit het ministerie mee te gaan met het eerdere advies van de RDW om de schermen te verbieden.

Het in de lengterichting geplaatste scherm tussen de bestuurder en de bijrijder wordt dan ook op grond van de verkeersveiligheid verboden. Een scherm in de breedterichting tussen de eerste en tweede zitrij van een auto mag wel, míts er aan diverse veiligheidsvoorschriften is voldaan. Zo mag het scherm bijvoorbeeld gordels en airbags niet hinderen, moet het zicht van de bestuurder niet worden beïnvloed en moeten inzittenden de auto nog steeds snel kunnen verlaten.

Een ander advies van de RDW over afschermingen in bussen volgt aan het eind van de ze maand. Het ministerie is nu bezig met wetgeving omtrent de afscherming in auto’s. Dit kan echter nog even op zich laten wachten.