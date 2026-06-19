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Polestar 4 deuken
Polestar 4 deukenPolestar 4 deukenPolestar 4 deukenPolestar 4 deukenPolestar 4 deuken
 
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6 Polestars, 6 deuken: waarom een achterruit blijkbaar toch handig is

Camera’s en sensoren werken niet lekker mee

Jan Lemkes
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Volgens Polestar heeft het feit dat de Polestar 4 geen achterruit heeft, in de praktijk geen nadelen. Uit verre van wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat opvallend veel Polestar 4’s achterschade hebben, dus wij wagen dat nog maar eens te betwijfelen.

Het is natuurlijk helemaal niet leuk om te lachen om andermans leed, maar deze keer kost het ons enige moeite om ons in te houden. Dat ligt niet aan de eigenaren of berijders van deze auto’s, maar wel aan Polestar zelf. Dat was immers zo eigenwijs om de Polestar 4 geen achterruit mee te geven. Volgens Polestar was dat essentieel voor voldoende hoofdruimte achterin. Dat iedereen het erover heeft en de ‘papieren’ kofferbakinhoud door deze constructie flink groter wordt, is voor de Zweedse Chinezen natuurlijk ook mooi meegenomen.

Met camera’s en sensoren kun je heel wat opvangen, dat staat vast. Ook met achterruit zijn auto’s tegenwoordig vaak knap onoverzichtelijk, dus daarin staat deze Polestar niet alleen. De digitale binnenspiegel wordt weliswaar door velen als vervelend ervaren, maar kan in dit soort gevallen wel degelijk het zicht naar achteren verbeteren. Gooi er een automatisch noodremsysteem tegenaan en dan moet rijden zonder achterruit inderdaad niet zo’n probleem meer zijn.

Of… toch wel? Wij zien de laatste tijd opvallend veel Polestars met een deuk in de achterklep rijden. Bovenstaande foto’s zijn allemaal van ondergetekende of bekenden van ondergetekende, en dus niet het gevolg van een internet-oproep. In slechts enkele weken tijd verzamelden we niet minder dan zes gedeukte Polestar 4’s, waarmee overigens ook nog bijna het hele kleurenpalet van dit model compleet is. Alle gefotografeerde auto’s hebben een lelijke, ietwat paal-vormige deuk in de achterklep, overduidelijk het gevolg van een verkeerde inschatting tijdens het achteruitrijden.

Polestar 4

Deze stationwagen-achtige variant van de Polestar 4 krijgt wel een achterruit.

Dat kan natuurlijk geen toeval zijn. De Polestar 4 is sinds halverwege 2024 op de markt en alle exemplaren zijn dus nog fris, waarmee zo’n grote ‘schadescore’ hoogst ongebruikelijk is.

Meer aan de hand

Wij gaven dus meteen maar gniffelend die ontbrekende achterruit de schuld, maar na een klein online-onderzoekje blijkt er meer aan de hand. Volgens in een Facebookgroep verzamelde eigenaren heeft de camera van de Polestar 4 vaak wat tijd nodig om op te starten, zodat het beeld pas na enige vertraging verschijnt. Ook pikken de sensoren niet altijd alles op en staat de automatische noodrem kennelijk wat al te ontspannen afgesteld. Tel daarbij op dat niet de bumper, maar de klep hier het achterste punt van de auto is én je als bestuurder zonder digitale hulpjes dus niets kunt zien naar achteren, en er ontstaat een kleine goudmijn voor schadeherstellers.

Polestar 4 deuken

Tot verdriet van de bestuurders, uiteraard, dat begrijpen wij ook.

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