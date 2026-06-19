‘BYD Great Tang komt naar Europa’

Als iemand in de toekomst aan je vraagt of je ‘die grote tang’ wilt aangeven, moet je even goed opletten. Het kan namelijk zomaar zijn dat diegene dan een gigantische elektrische SUV van BYD bedoelt, en dat kan je je rug kosten.

De BYD Great Tang werd eerder dit jaar naar voren geschoven als een nieuwe, gigantische elektrische SUV van BYD. Met een lengte van 5,26 meter is deze auto nog groter dan een BMW X7 en zelfs veel groter dan een Kia EV9. Niet echt Europees geproportioneerd, dus, maar toch lijkt BYD van plan te zijn om deze kolos ook hier te gaan voeren.

Dat is althans wat Bloomberg stelt op basis van vermeende uitspraken van Stella Li, de topvrouw die BYD’s overzeese expansie overziet en in goede banen leidt. De BYD Great Tang zou eind 2026 of begin 2027 naar Europa komen, zegt Li volgens Bloomberg.

De BYD Great Tang blijkt in China erg succesvol en werd al 150.000 keer besteld sinds hij in april debuteerde. De SUV heeft zes of zeven zitplaatsen, accupakketten tot 130 kWh en is geschikt voor BYD’s ‘Flash Charging’ van 1.000 kW of meer. Er is in China ook een versie met een brandstofmotor als range-extender, maar dat gaat de BYD mogelijk niet redden van Europese importheffingen.