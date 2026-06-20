Alpine A390 GT - €67.900

In de categorie ‘EV’s met meer dan twee elektromotoren’ tref je nog maar een handjevol auto’s aan. Sinds het verdwijnen van de Tesla’s Model S en Model X (Plaid) en de Audi Q8 e-tron moest je er zelfs minstens twee ton voor meebrengen, want dat is wat Maserati voor een GranTurismo Folgore wil hebben. In dat licht is de Alpine A390 GT een koopje, want hier rijd je ‘al’ voor €67.900 weg met drie enthousiast zoemende elektromotortjes aan de wielen. Ze zijn samen goed voor 400 pk, een magische hoeveelheid vermogen waarvoor je rond de eeuwwisseling nog een Ferrari moest bestellen. ‘Basisversie’ GT moet evengoed zijn meerdere erkennen in de Alpine A390 GTS, die 470 pk sterk is en €78.500 kost. Voor dat geld krijg je dan ook wel meteen meer uitrusting. De GTS heeft bijvoorbeeld 21-inch in plaats van 20-inch lichtmetaal, Sabelt-sportstoelen, een beter audiosysteem en meer rij-assistentiesystemen. Dat kan bij de GT allemaal ook, maar kost daar wel extra. Omdat dat net als de alcantara-hemelbekleding en de grotere wielen dure opties zijn, brengt ons dat al meteen bij een tussenconclusie. Want wie een GT ambieert met alle luxe, kan waarschijnlijk beter voor de GTS gaan. Inclusief alle extra’s die op de GTS standaard zijn, is het prijsverschil nog ‘maar’ €2.600 en is de nog snellere, nog krachtiger GTS waarschijnlijk de slimmere keuze.

Bij de GT is het dus slim om je een klein beetje in te houden als het om opties gaat, maar dat blijkt al snel niet zo erg. Alpine zet de A390 erg hoog in de markt en dat zie je gelukkig niet alleen aan de prijs, maar ook aan de uitrusting. Iedere A390 heeft een 360-graden-camera, led-matrix-koplampen, bekleding van leer en Alcantara, climatecontrol met twee zones, stoel- en stuurverwarming, een draadloze telefoonlader, een elektrische achterklep, adaptieve cruisecontrol, een audiosysteem met twaalf luidsprekers en een subwoofer en een 12,3-inch touchscreen met daarin onder meer Google Maps-navigatie. De GTS is sneller en mooier, maar met de GT kom je eigenlijk helemaal niets tekort. En dat is maar goed ook, voor dit geld.

Opmerkelijke opties

Voordat we het gaan hebben over de keuze van ondergetekende, moeten we het nog even hebben over wat opmerkelijke opties voor de A390. Zo betaal je bij de GT-versie extra voor de ‘Alpine Telemetrics Expert’, een softwarepakketje dat je onderweg meer kan vertellen over het bijzondere torque vectoring-systeem en de bestuurder voorziet van tips en ‘challenges’. Typisch zo’n ding dat standaard zou moeten zijn, maar Alpine vraagt er bij de basisversie €500 voor. Ook maf: wie wil, kan bij de duurdere GTS-variant ‘downgraden’ naar de iets minder grote 20-inch wielen met wat efficiëntere banden. Dat zien we bij EV’s wel vaker, maar nieuw is dat je hier moet bijbetalen voor de ‘mindere’ wielen. Ze kosten €400, maar je krijgt ze bij de GT-versie er gratis bij.

Alpine mikt met de A390 duidelijk op een premiumpubliek en dus moet er wat te personaliseren zijn. Dat is er dan ook, maar relatief beperkt. Zo zijn er maar zes lakkleuren en twee interieurkleuren. Voor de achterzijde van de stoelen en het dashboard kun je tegen bijbetaling kiezen tussen ‘forged carbon’ en traditioneel geweven carbon. Er zijn wat logootjes en naafdopjes en je kunt het dak zwart laten spuiten, al is dat met €1.500 een erg prijzig geintje. Dat soort optieprijzen versterkt onze indruk dat de winstmarge op deze auto wel erg fors is, maar Alpine hoopt ongetwijfeld een graantje mee te pikken van het premiumcircus. Nu het toch over details gaat: de typeaanduiding van de A390 GT is aluminiumkleurig, die van de GTS is standaard zwart. Je moet het maar zien.

De keuze van de auteur

Ik zou het lekker bij de GT-versie houden en het zwarte dak en de nog grotere wielen laten voor wat ze zijn. De Sabelt-sportstoelen zijn wel een erg fraaie optie, vooral vanwege de lichtere bekleding die je er dan gratis bij krijgt. Vermoedelijk zouden die dus wel in het boodschappenmandje gaan, ook al is dat met €2.500 een prijzige grap. Sluiten we af met het donkere ‘Blu Abysse’ en dan heel snel door naar de kassa, waar de pinautomaat een bedrag van €72.000 laat zien. Die 70-mille-grens komt dan ook erg snel in zicht bij deze auto, geholpen door de hoge vanafprijs en de erg stevige optieprijzen.