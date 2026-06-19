Jan Lemkes valt deze week in om te vertellen over de Renault Twingo, die hij tegenover drie concurrenten heeft gezet. Interessant, want EV's worden merkbaar steeds goedkoper, maar ook beter. De mannen bespreken de verrassende Audi Nuvolari en Jan gaat in op zijn ervaring met nieuwe Cupra Raval. Verder komen Zeekr, Opel, Kia en nog wat andere merken voorbij. Veel luisterplezier!

In deze aflevering aandacht voor de Renault Twingo, de Cupra Raval, de Audi Nuvolari en de Zeekr 7GT.

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