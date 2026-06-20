Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Skoda Karoq
 
Vraag en Antwoord

'Mijn Skoda Karoq kreeg bij 260.000 kilometer gekke geluiden in motor en bak, is dat normaal?'

Normaal dat 3 ton er niet meer inzit?

37

AutoWeek-lezer Theo van den Berg had zichzelf maar wat graag met zijn Skoda Karoq 1.5 TSI met DSG-transmissie in onze hogekilometerstandenrubriek 'Klokje Rond' gezien. Maar helaas, nadat hij zijn Skoda van 60.000 naar 260.000 kilometer heeft gereden, kwamen er zulke dure reparaties aan dat hij heeft besloten de Karoq in te ruilen. Hij vraagt zich wel af: halen moderne auto's de drie ton niet meer zo makkelijk?

Theo van den Berg uit Puttershoek schrijft ons: “Met veel genoegen heb ik de afgelopen vijf jaar een Skoda Karoq 1.5 TSI van 60.000 naar 260.000 kilometer gereden. De laatste maanden begon de motor een vreemde, voortdurende ‘tik’ te vertonen. Diverse experts hebben naar de oorzaak gezocht, maar vonden aanvankelijk niets. Omdat tevens de DSG-bak een wat schurend geluid begon te maken, bleek uit nader onderzoek dat er kostbare reparaties aan zaten te komen, reden voor mij om de auto te verkopen. Omdat ik altijd bedachtzaam rijd, vroeg ik mij af of het tegenwoordig normaal is dat een auto nog geen drie ton meegaat. Zo kom ik natuurlijk nooit in Klokje Rond ...”

Skoda Karoq

Technisch expert Harry Habraken, die dit soort lezersvragen voor ons beantwoordt: “Helaas zijn de moderne downsizemotoren minder duurzaam dan de oude, atmosferische krachtbronnen. Die hebben meer cc-inhoud, geen turbo en zijn evenmin ontwikkeld met zo klein mogelijke marges in verband met uitstoot en kostenbesparing. Dus gaat het inderdaad bij kilometerstanden als in uw geval vaak mis en lopen de onderhouds-/reparatiekosten extreem hoog op. Ik denk daarom dat u een goede beslissing hebt genomen om uw auto in te ruilen. Grote, oudere motoren – vooral zescilinders – gaan extreem lang mee en ook de Saab-viercilinders hebben een sterke reputatie.”

De bij dit artikel afgebeelde Skoda Karoq is niet het betreffende exemplaar; de foto's zijn ter illustratie. 

Signalement

Merk Skoda
Model Karoq 1.5 TSI ACT Greentech Ambition Business
Carrosserie 5-deurs, suv
Transmissie 7 versnellingen, automaat met dubbele koppeling
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 34.065

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn
Cilinderinhoud 1.498 cc
Maximaal vermogen 110 kW / 150 pk bij 5.000 tpm
Maximaal koppel 250 Nm bij 1.500 tpm
Inhoud brandstoftank 50 l
Lengte / breedte / hoogte 4.382 mm / 1.841 mm / 1.603 mm
Wielbasis 2.638 mm
Massa leeg 1.293 kg
Laadvermogen 648 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.500 kg / 690 kg
Banden 215/60R16Prijzen
Topsnelheid 203 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 8,6 s
Brandstofverbruik 5,4 l/100km
CO2-uitstoot 123 g/km
37 Bekijk reacties
Skoda Skoda Karoq Occasionvergelijker Auto onderhoud Diagnose
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Skoda Karoq 2.0 TSI 4x4 Sportline 190pk DSG Pano/ Navi / CAM / Trekhaak / PDC

Skoda Karoq

2.0 TSI 4x4 Sportline 190pk DSG Pano/ Navi / CAM / Trekhaak / PDC

  • 2019
  • 117.983 km
  • Benzine
  • 140kW/190pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Harm Auto's
€ 26.999
Skoda Karoq 1.5 TSI ACT Sportline Business | Automaat | Adaptive Cruise | Stoelverwarming | CarPlay | Camera

Skoda Karoq

1.5 TSI ACT Sportline Business | Automaat | Adaptive Cruise | Stoelverwarming | CarPlay | Camera

  • 2021
  • 41.781 km
  • Benzine
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds 3 dagen
Autobedrijf Hoefnagel Oosterhout BV
€ 29.850
Skoda Karoq 1.5 TSI SPORTLINE DSG AUTOMAAT ACC DIGIDASH TREKHAAK

Skoda Karoq

1.5 TSI SPORTLINE DSG AUTOMAAT ACC DIGIDASH TREKHAAK

  • 2019
  • 64.505 km
  • Benzine
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds 6 dagen
VOF Autobedrijf Wagenaar
€ 26.945
Skoda Karoq 1.5 TSI ACT Sportline Business Automaat DSG / Navigatie full map / Camera / Adaptive Cruise / Climate control

Skoda Karoq

1.5 TSI ACT Sportline Business Automaat DSG / Navigatie full map / Camera / Adaptive Cruise / Climate control

  • 2021
  • 83.823 km
  • Benzine
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds 1 week
Adelhart Auto's
€ 24.950
Skoda Karoq 1.5 TSI ACT Sportline DSG Virtual Adapt. Cruise Navi Camera 19 inch

Skoda Karoq

1.5 TSI ACT Sportline 150pk DSG Virtual Adapt. Cruise Navi Camera 19 inch

  • 2021
  • 69.988 km
  • Benzine
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds 1 week
Auto Wens B.V.
€ 28.900
Skoda Karoq 1.5 TSI 150pk Automaat Sportline Business / Trekhaak / 19 inch l.m. / Travel Assist

Skoda Karoq

1.5 TSI 150pk Automaat Sportline Business / Trekhaak / 19 inch l.m. / Travel Assist

  • 2022
  • 89.651 km
  • Benzine
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds 1 week
Van den Udenhout - Occasion Park Boxtel
€ 27.440

Lees ook

Achtergrond
Volkswagen Jetta 1.2 TSI BlueMotion T. Comfortline
Achtergrond439

'Een occasion met downsizemotor die meer dan 200.000 kilometer heeft gedraaid? Meteen laten staan!

20 jaar downsizing

Met video
Skoda Karoq
Op de rollenbank34

Skoda Karoq 1.5 TSI (2018) – Op de rollenbank

Op de sportieve SUV-toer

Nieuws
Skoda Karoq
Nieuws11

Skoda Karoq bijna klaar voor tweede ronde

Onthulling nabij

Lezersreacties (37)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.