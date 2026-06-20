AutoWeek-lezer Theo van den Berg had zichzelf maar wat graag met zijn Skoda Karoq 1.5 TSI met DSG-transmissie in onze hogekilometerstandenrubriek 'Klokje Rond' gezien. Maar helaas, nadat hij zijn Skoda van 60.000 naar 260.000 kilometer heeft gereden, kwamen er zulke dure reparaties aan dat hij heeft besloten de Karoq in te ruilen. Hij vraagt zich wel af: halen moderne auto's de drie ton niet meer zo makkelijk?

Theo van den Berg uit Puttershoek schrijft ons: “Met veel genoegen heb ik de afgelopen vijf jaar een Skoda Karoq 1.5 TSI van 60.000 naar 260.000 kilometer gereden. De laatste maanden begon de motor een vreemde, voortdurende ‘tik’ te vertonen. Diverse experts hebben naar de oorzaak gezocht, maar vonden aanvankelijk niets. Omdat tevens de DSG-bak een wat schurend geluid begon te maken, bleek uit nader onderzoek dat er kostbare reparaties aan zaten te komen, reden voor mij om de auto te verkopen. Omdat ik altijd bedachtzaam rijd, vroeg ik mij af of het tegenwoordig normaal is dat een auto nog geen drie ton meegaat. Zo kom ik natuurlijk nooit in Klokje Rond ...”

Technisch expert Harry Habraken, die dit soort lezersvragen voor ons beantwoordt: “Helaas zijn de moderne downsizemotoren minder duurzaam dan de oude, atmosferische krachtbronnen. Die hebben meer cc-inhoud, geen turbo en zijn evenmin ontwikkeld met zo klein mogelijke marges in verband met uitstoot en kostenbesparing. Dus gaat het inderdaad bij kilometerstanden als in uw geval vaak mis en lopen de onderhouds-/reparatiekosten extreem hoog op. Ik denk daarom dat u een goede beslissing hebt genomen om uw auto in te ruilen. Grote, oudere motoren – vooral zescilinders – gaan extreem lang mee en ook de Saab-viercilinders hebben een sterke reputatie.”

De bij dit artikel afgebeelde Skoda Karoq is niet het betreffende exemplaar; de foto's zijn ter illustratie.