Een nieuw systeem om elektrische auto's die in brand zijn gevlogen te blussen, is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) veelbelovend.

Met het zogeheten ultrahogedruk snij- en blussysteem kan de brandweer dwars door materialen heen snijden, zodat het water goed bij de brandende batterij kan komen. Dat blijkt goed te werken, maar er is nog een groot nadeel: het bluswater raakt sterk vervuild met zware metalen als kobalt en nikkel.

Het RIVM raadt daarom aan de methode door te ontwikkelen. Het opvangen van het bluswater moet nader worden onderzocht. "Zo kunnen gevaarlijke situaties voor mensen en vervuiling van het milieu voorkomen worden."

Elektrische auto's die in brand vliegen, zijn vaak lastig te blussen. Van buitenaf lukt dat nauwelijks. Daarom is de keuze nu nog vaak om het hele voertuig in een container met water te takelen, of het gecontroleerd te laten uitbranden.