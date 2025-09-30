Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

RIVM ziet potentie in nieuwe blusmethode voor elektrische auto's

Bluswater zorgt nog voor uitdaging

11
Afgebrande Tesla's Frankfurt

Een nieuw systeem om elektrische auto's die in brand zijn gevlogen te blussen, is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) veelbelovend.

Met het zogeheten ultrahogedruk snij- en blussysteem kan de brandweer dwars door materialen heen snijden, zodat het water goed bij de brandende batterij kan komen. Dat blijkt goed te werken, maar er is nog een groot nadeel: het bluswater raakt sterk vervuild met zware metalen als kobalt en nikkel.

Het RIVM raadt daarom aan de methode door te ontwikkelen. Het opvangen van het bluswater moet nader worden onderzocht. "Zo kunnen gevaarlijke situaties voor mensen en vervuiling van het milieu voorkomen worden."

Elektrische auto's die in brand vliegen, zijn vaak lastig te blussen. Van buitenaf lukt dat nauwelijks. Daarom is de keuze nu nog vaak om het hele voertuig in een container met water te takelen, of het gecontroleerd te laten uitbranden.

11 Bekijk reacties
Elektrische Auto

Lees ook

Nieuws
Interieur Porsche Cayenne Electric

Porsche stopt de nieuwe Cayenne Electric helemaal vol met schermen

Nieuws
EV laden stekker plug-in opladen laadpaal elektris

Veelbelovende natrium-ion-accu volgend jaar in elektrische auto's

Nieuws
Kia EV3 Skoda Elroq populairste auto's EV's dubbeltest

Helft van EV-rijders laadt nooit onderweg op

Nieuws
Spyshots Kia EV3 GT

Razend populaire elektrische Kia EV3 krijgt sterke GT-versie

Vergelijkende test
Polestar 3 vs BMW iX

Opgewaardeerde BMW iX presteert uitstekend tegen Polestar 3 - Dubbeltest

Lezersreacties (11)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.