De verkoop van elektrische auto's wereldwijd ligt op koers om opnieuw een recordhoogte te bereiken. Dat zegt het Internationale Energieagentschap (IEA) in een onderzoek. Naar verwachting worden er 23 miljoen elektrische auto's verkocht in 2026.

Daarmee is naar verwachting in 2026 in totaal 28 procent van de autoverkopen elektrisch. Op dit moment is een kwart van de auto's elektrisch. Het IEA concludeert in het rapport dat elektrische auto's steeds concurrerender worden qua kosten in de belangrijke markten. Ook de stijgende brandstofprijzen in het Midden-Oosten kunnen consumenten stimuleren om vaker voor de elektrische variant te gaan.

In Europa steeg de verkoop van elektrische auto's met bijna 30 procent ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar en in Azië/Pacific, exclusief China, werden er 80 procent meer elektrische auto's verkocht. China en de Verenigde Staten zijn de uitzonderingen. In die landen zijn er door beleidswijzigingen ongeveer 8 procent minder auto's verkocht.