Renault Trafic Combi en Spaceclass stap dichterbij

De begin november aangekondigde personenversies van de flink opgefriste Renault Trafic staan vanaf mei bij de dealers; prijzen worden in april bekendgemaakt. Opvallend nieuws is de aangekondigde Escapade-uitvoering als ‘recreatievoertuig’. De veel belangrijkere bestelauto komt helaas pas eind dit jaar, een EV helemaal niet.

De Trafic, geïntroduceerd in 2014 en al eens gefacelift in 2019, mag nog een ronde mee. Niet zo vreemd in zijn segment, waar veel langere levenscycli gelden dan bij personenauto’s. Tegelijkertijd vallen de nu aangekondigde Trafic Combi en SpaceClass juist wel in die laatste categorie. Laatstgenoemde versie, bedoeld voor VIP-transport, is voor Nederland een toevoeging aan het gamma, maar elders een al langer gevoerd model. De Combi is eenvoudiger en geldt als de personenbus van de twee. Over de nieuwe uitvoering Trafic Escapade meldt Renault nog maar weinig: ’klanten die op avontuur willen zullen precies vinden wat ze nodig hebben met de Escapade-versie. Deze uitvoering is ontworpen als recreatievoertuig, de zitbank kan gemakkelijk worden omgebouwd tot een bed (maximaal 1,90 meter lang). De uitneembare tafel en het extra leeslampje aan de zijkant maken hem tot de perfecte metgezel voor een stressvrij uitstapje.’ Mogelijk hint Renault hiermee naar de inzet als camper.

Duo-passagiersairbag

Het opgefriste exterieur en interieur zijn in ons bericht van november vorig jaar al besproken, evenals de beschikbare motoren en transmissies; Renault meldt nu aanvullend nog dat de jongste generatie is uitgerust met adaptieve cruisecontrol, een actieve noodremassistent, rijbaanassistent en dodehoekwaarschuwing. Nieuw is ook dat de passagiersairbag nu ook bescherming biedt voor de passagier die op de middelste zitting meereist. Een elektrische uitvoering van deze generatie Trafic hoeven we niet meer te verwachten van elektro-pionier Renault, tenzij er een derde partij een ombouw gaat verzorgen.