Vernieuwde Renault Trafic vanaf 22 mille

Renault heeft de bestelwagenversie van de vernieuwde Trafic op de Nederlandse prijslijsten gezet. Die heeft een vanafprijs van net boven de €22.000 en is zoals we van het model gewend zijn in diverse varianten en met verschillende dieselmotoren verkrijgbaar.

Renault stelde eind 2021 de bestelversie van de gefacelifte Trafic voor. De bedrijfswagen heeft net als de personenautovariant een nieuwe neus gekregen en kreeg daarnaast een vers interieur aangemeten. Renault levert de Trafic als Gesloten Bestel, met Dubbele Cabine en als Platform Cabine. De vanafprijs is vastgesteld op €22.180. Net als alle overige in dit artikel vermelde prijzen betreft het de netto catalogusprijs, dus exclusief btw en bpm.

Voor die €22.180 krijg je de Trafic Gesloten Bestel met 110 pk sterke 2.0 dCi-dieselmotor. De vanafprijs geldt voor de Business-uitvoering. Renault levert de Trafic Gesloten Bestel ook met de 130 pk sterke 2.0 dCi. Voor die variant ben je - tevens in Business-trim - minimaal €22.680 kwijt. Hoger op de prijslijst staat de 2.0 dCi met 150 pk die als Business altijd aan een automaat is geknoopt. Hij is er vanaf €24.680 in combinatie met de Trafic Gesloten Bestel. De 150 pk sterke dCi bestaat echter ook met een handgeschakelde zesbak, al moet je dan uitwijken naar de Comfort- of Luxe-uitvoeringen. De Trafic Gesloten Bestel met 150 pk sterke diesel en handbak kost minimaal €28.940, in dat geval heb je de Comfort-uitrusting. De topdiesel is de 170 pk sterke 2.0 dCi die is voorbehouden aan de Luxe-uitvoering. Hij is er zowel met handbak als met automaat en kost dan achtereenvolgens minimaal €32.780 en €34.840.

De Gesloten Bestel-versie van de Trafic is beschikbaar in twee lengtematen (L1 en L2) en twee hoogtematen (H1 en H2). Er is dus niet alleen een L1H1, maar ook een L1H2, L2H1 en een L2H2 te krijgen. De Trafic Dubbele Cabine en Trafic Platform Cabine zijn echter altijd uitgevoerd als L2H1. De nieuwe Renault Trafic is per direct te bestellen.