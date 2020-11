Dít is de vernieuwde Renault Trafic

Renault heeft de eerste beelden van de vernieuwde Trafic Combi en Spaceclass gedeeld. Een grote verrassing is het niet, want de vernieuwde Trafic was eerder al redelijk goed te zien op spyshots en patentplaten. De definitieve aankondiging volgt begin 2021.

De Trafic heeft best een ingrijpende facelift gehad. De Pure Vision-led-koplampen die te zien zijn, zijn in lijn met de recente modellen van Renault. Ten opzichte van de huidige Trafic is het hele bovenste stuk van de koplamp weggesneden, waardoor de bovenste lijn van de verlichting nu gelijk loopt met de grille. Verder valt op dat de dagrijverlichting naast de typische C-vorm is opgebouwd uit op elkaar gestapelde horizontale strepen. Andere modellen van Renault hebben die ook, maar bij de Trafic zijn de strepen een stuk dikker en nadrukkelijker aanwezig. Tot slot krijgt de motorkap enkele accentuerende lijnen die maken dat de Trafic er net wat vlotter uitziet. Van de achterkant heeft Renault nog geen afbeelding laten zien, maar vermoedelijk wachten daar geen grote verrassingen.

Ook het interieur laat Renault alvast zien. Dit betreft echter wel de luxere Combi- en Spaceclass-uitvoeringen, die gericht zijn op personenvervoer. De utilitaire variant van de Trafic houdt Renault nog even onder de pet. Het geheel ziet er een stuk overzichtelijker en opgeruimder uit. Het dashboard loopt nu ook mooier over in de deuren, waardoor het interieur meer als één geheel oogt. De vernieuwde Trafic krijgt een prominent 8-inch EasyLink-touchscreen, dat uiteraard compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto. De beschikbare ruimte in de Trafic blijft ongewijzigd, maar wel heeft Renault naar eigen zeggen meer opbergruimte weten te creëeren door de opbergvakjes anders in te richten.

Drie diesels

In de vernieuwde Renault Trafic maken drie diesels hun opwachting: de dCi 150, dCi 110 en dCi 170. De dCi 150 heeft er 5 pk bij gekregen en is beschikbaar met zowel een handgeschakelde zesbak als met de zestraps EDC-automaat met dubbele koppeling. De dCi 110 wordt alleen leverbaar met handgeschakelde zesbak en de dCi 170 is weer alleen te krijgen met EDC-automaat. Uiteraard voldoet de nieuwe Trafic aan de Euro 6D Full-emissienorm. Verder heeft Renault de rijhulpsystemen van de Trafic opgefrist. Zaken als adaptieve cruisecontrol, active inter-city emergency braking, lane departure warning en blind spot warning zijn allemaal beschikbaar.

Renault onthult de vernieuwde Trafic begin 2021 definitief. Dan zullen ook de besteluitvoeringen en de prijzen volgen. Het zou goed kunnen dat Renault ook nog met een Trafic ZE op de proppen komt, aangezien er steeds meer elektrisch aangedreven versies van bestelbusjes komen. We gaan het zien.