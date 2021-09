Renault Trafic in bestelvorm gepresenteerd

De auto in kwestie is dan ook het resultaat van een simpele optelsom, want het gaat om de bestelversie van de bekende Trafic met de neus van de gefacelifte personenvariant. Kleine uitvoeringsverschillen zijn er natuurlijk wel. De besteller krijgt zelfs in de getoonde luxe versie bijvoorbeeld een groter zwart deel mee onderin de bumpers. Led-koplampen lijken wel standaard, maar zijn in ieder geval beschikbaar.

Behalve een nieuwe neus krijgt Renaults middelgrote bestelauto ook een nieuw dashboard. Dat is een stuk strakker dan het oude, zodat de auto vanbinnen echt oogt als een nieuw product. Het dashboard leent veel stijlelementen van de personenauto’s van Renault, die in recente jaren eveneens een strakker interieur kregen. Er is veel aflegruimte voor losse zaken en Renault voorziet in handigheidjes als een omklapbare middelste stoel met een tafeltje achterop.

Wie het Renault Easy Link-multimediasysteem bestelt, krijgt een 8-inch touchscreen met onder meer Apple Carplay en Android Auto. Dat rijhulpsystemen ook in bestelautoland in opkomst zijn, bewijst de Trafic met de beschikbaarheid van adaptieve cruise control, een rijstrookwaarschuwingssysteem, een dodehoekassistent en verkeersbordherkenning.

Onder de kap van de Trafic is keuze uit dieselmotoren met 110 tot 170 pk. Daarmee krijgt de auto er afhankelijk van de uitvoering 5 of 10 pk bij, terwijl ook het koppel wat hoger uitpakt. Een handgeschakelde versnellingsbak is standaard, varianten met 150 of 170 pk zijn er ook met een automaat met dubbele koppeling.

Wat de vernieuwde Renault Trafic moet kosten, maakt Renault in een later stadium bekend. De nieuwe besteller wordt pas na de jaarwisseling verwacht.