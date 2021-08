Renault pakt uit met nieuwe kampeerauto's

Renault heeft tijdens de Düsseldorf Motor Show, ook wel bekend als de Caravan Salon, het doek getrokken van twee nieuwe kampeerauto's. De eerste gaat internationaal in de verkoop, de tweede is een vrolijke aandachtstrekker.

We beginnen met de meest relevante van het stel, de Trafic SpaceNomad. De Trafic SpaceNomad is een kampeerauto op basis van - je raadt het al - de vorig jaar in gefacelifte vorm gepresenteerde Trafic. "Wat Volkswagen kan met de Transporter en de California, kunnen wij met de Trafic," lijkt Renault gedacht te hebben. De Trafic SpaceNomad is een door door Pilote tot kampeerauto omgebouwde Trafic, compleet met een hefdak, luifel en slimme opbergmogelijkheden. Hoewel de Trafic SpaceNomad zijn internationale publieksdebuut nu beleeft, werd de auto vorig jaar al in een kleine serie verkocht in Zwitserland. Renault meldt dat de Trafic SpaceNomad vanaf begin volgend jaar ook in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk en België in de verkoop gaat. Aan Nederlandse kampeerneus gaat -ie dus voorbij. Of dat een slimme zet is van Renault? Wellicht niet, de camperverkoop draait in Nederland namelijk op volle toeren.

Wat lopen we mis? Best een slim ding. De Trafic SpaceNomad, die als 5,04 meter lange versie én als 5,48 meter lange variant met verlengde wielbasis komt, is namelijk volgepropt met alles wat je nodig hebt voor een weekendje bivakkeren. Zo zit er een keukenblokje in, compleet met twee gaspitten en een gootsteen. Ook heeft de Franse vrijetijdsmobiel een 49 liter grote koelkast, een uitneembare en inklapbare tafel en zelfs een buiten de kampeerauto te gebruiken douchevoorziening aan boord. Onder het hefdakje houdt zich een 120 bij 200 centimeter groot bed schuil. De achterbank laat zich omklappen tot een 124 bij 188 centimeter grote slaapgelegenheid. Beide slaapplekken bieden plek aan twee personen.

De tweede beursdebutant van Renault is de eerder deze week aangekondigde Hippie Caviar Hotel (foto's 9 t/m 14). Die showauto heeft in letterlijke zin een dakterras, op het dak is namelijk een heuse zitgelegenheid. Renault heeft de Hippie Caviar Hotel, in feite een ludiek aangeklede Trafic, verder onder meer voorzien van een extra groot bed dat aan de achterkant van de bus uitsteekt. Handig..

