In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Sommige auto's waren magisch toen ze uitkwamen en zijn dat decennia later nog steeds. Dat geldt in ieder geval voor een aantal van de sportieve compacte hatchbacks waar je uit kon kiezen 30 jaar geleden. Drie van die heerlijke bommetjes namen het in AutoWeek nummer 32 van 1991 tegen elkaar op.

Je kunt wel stellen dat we in de zomer van 1991 een drietal te pakken hadden dat nog altijd bij velen tot de verbeelding zal spreken. Toen troffen namelijk een Renault Clio 16V, een Volkswagen Polo G40 en een Peugeot 205 GTI elkaar op Circuit Zandvoort. "GTI's zijn scheurijzertjes, daar hoeven we niet omheen te draaien. Maar race-neigingen horen niet op de openbare weg te worden uitgeleefd. Daarom mochten onze drie testauto's op het circuit van Zandvoort laten zien waartoe ze nu echt in staat zijn." De grenzen opzoeken met dit drietal kon geen kwaad, want dan kwamen eventuele verraderlijke kanten op een veilige manier aan het licht. Geen overbodige luxe in sommige gevallen, zou blijken.

Als eerste trad de toen nog gloednieuwe eerste generatie Renault Clio aan in z'n destijds krachtigste uitvoering: de 16V. Twee jaar later verscheen de nog sterkere Williams, maar met de 16V kwam je ook al weinig tekort. Wat direct opviel, was dat dat 1.8 ondanks het ontbreken van druklading er toch behoorlijk aan trok. 4 kleppen per cilinder was het geheim, iets dat later gemeengoed werd, maar in 1991 nog speciaal genoeg was om 16V als typenaam te gebruiken. Het grote voordeel van de atmosferische motor was dat de krachtopbouw mooi geleidelijk verliep en dat kwam de voorspelbaarheid van de Clio ten goede. Dat laatste was overigens ook voor een belangrijk deel te danken aan het werk dat de Fransen hadden geleverd met het onderstel. "Hij heeft een probleemloze besturing en is maar heel lastig uit de koers te krijgen. De wagen voelt bijzonder betrouwbaar aan en verrast bij plotseling gas loslaten zijn bestuurder niet met uitbreekneigingen." Daarbij oogde de Clio 16V ook nog eens lekker dik, boden de sportstoelen goede ondersteuning en was hij natuurlijk het nieuwst van de drie. Een goede eerste indruk.

De Volkswagen Polo was de oudste van de drie. Ondanks de vrij ingrijpende facelift van kort daarvoor stamde de auto in de basis uit 1981. Wat dat betreft zou de Polo er hoe dan ook een zware kluif aan krijgen om zich te bewijzen ten opzichte van de Clio. Wat de Polo echter direct indrukwekkend maakte, was de techniek onder de motorkap. Volkswagen had namelijk met de bijzondere G-lader een vermogen uit de 1.3 weten te peuren waar een dikke pluim voor gegeven moest worden: 113 pk. Qua sprinttijden was de Polo daarmee niet eens zoveel trager dan de Clio en de 205: 8,6 seconden van 0-100 km/h tegenover respectievelijk 8 seconden en 8,5 seconden. Waar de Polo het echter liet liggen, was op uitstraling en toch ook wel op weggedrag. Het oude onderstel was weliswaar nog acceptabel, alleen kon de Polo aardig onstuimig en listig worden als je flink los wilde gaan. "Om hem aan te kunnen, zou je minstens een race-cursus moeten volgen," was de onversneden aanbeveling dan ook. Zo was de oudste van de drie toch nog spannend, maar wellicht niet helemaal op de manier die je in deze klasse hoopte.

Tenslotte was het de beurt aan een geijkte hot hatchback: de Peugeot 205 GTI. Net als de Polo inmiddels al aardig op leeftijd en qua motorisering een stukje minder vooruitstrevend. In de 205 GTI lag immers gewoon een grote motor, sinds 1987 een 1.9, die vanwege de komst van de katalysator wat milder was geworden dan voorheen. Bewezen techniek in een bewezen auto. De veilige middenweg wat dat betreft? Nou, niet helemaal. De 205 bleek weliswaar qua uiterlijk en onderstel ook de nieuwe Clio nog aan te kunnen, alleen was het wel een beduidend meer 'old school' GTI. Dat wil zeggen: niet iedereen kon er zomaar z'n stuurkunsten mee uitproberen zonder dat een ritje naar een ziekenhuis op de loer lag. De 205 GTI had immers nog altijd de neiging om je keihard af te straffen bij gas loslaten in de bocht. Wie de 205 GTI echter wist te temmen, kon er plezier voor tien mee hebben. "Met deze kleine Peugeot kun je een stevig robbertje stoeien. Maar pas op. Wie al te onbesuisd met hem wil gooien en smijten, moet oppassen dat hij niet achterstevoren komt te staan. Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken dus."

Welke van deze drie had jij gekozen of zou je nu nog voor de deur willen hebben? Laat het weten in de reacties!