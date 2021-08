Citroën AX facelift - Rijtest - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

De Citroën AX was een flinke vooruitgang ten opzichte van de meerdere modellen die de kleine Citroën opvolgde. Toch was het in 1991 zaak om hem naar een nieuw niveau te tillen. AutoWeek ondervond precies 30 jaar geleden of dat de Fransen gelukt was.

In de jaren 80 was het aanvankelijk behoorlijk druk in het compacte segment bij Citroën. Je had de LNA, de Visa, later ook de roemruchte Axel en natuurlijk deed ook de archaïsche 2CV nog mee. Dat kleurrijke stel kreeg gezelschap van nóg een compacte Citroën: de AX. Die verscheen in 1986 en zou uiteindelijk in 1990 het rijk voor zich alleen krijgen onderin het aanbod van het Franse merk. Een jaar later presenteerde Citroën de gefacelifte AX, die het nog heel wat jaartjes uit zou moeten houden. Het was dan ook zaak voor het merk om de AX duidelijk op te waarderen, aangezien er nu nog meer van het model afhing.

De AX was weliswaar merkbaar moderner dan eerdergenoemde andere kleintjes, maar toch was er ruimte voor verbetering. Van meet af aan maakte de AX qua bouwkwaliteit niet per se de meest onverwoestbare indruk in zijn klasse. Dat moest beter, zeker nu potentiële klanten niet meer konden uitwijken naar goedkopere Citroëns en door de hogere prijs van de AX ook hogere verwachtingen hadden. Onze eerste rit met de vernieuwde AX wees uit dat Citroën erin geslaagd was. De geluidsisolatie was beduidend beter en dat kwam natuurlijk de kwaliteitsbeleving flink ten goede. Het grootste pluspunt was echter dat de AX vrij was van rammeltjes en kraakjes. Dat mag ook wel bij een nieuwe auto, maar was voorheen kennelijk geen gegeven bij de AX.

Wat verder voor een veel betere indruk zorgde, was dat Citroën de AX een volledig nieuw dashboard had gegeven. Een exemplaar waarmee de AX als jaren 80-auto klaargestoomd werd voor de jaren 90. De met een lineaal getekende cockpit van weleer maakte plaats voor een veel meer afgerond exemplaar met duidelijke invloeden van de ZX. Ook had je een vernieuwd stuurwiel in handen: het decennialang kenmerkende eenspaaksstuur van Citroën (een erfenis van de DS) was niet meer. Beter materiaalgebruik qua kunststoffen en stoelbekleding maakten het af, al viel wel op dat de zitvlakken nog altijd wat aan de korte kant waren. Iets waar Citroën en ook zustermerk Peugeot na 1991 nog regelmatig op betrapt werden.

Qua uiterlijk vond Citroën het minder nodig om de boel flink op de schop te gooien. Het meest flitsende ontwerp was het wellicht niet, maar de AX kon er zeker nog wel langer tegenaan. Er waren vooral wat kleine veranderingen, zoals de nu standaard lichte richtingaanwijzers, een net wat anders ingedeelde achterklep, alsmede een licht gewijzigd grilletje. Ook verhuisde het Citroën-logo naar het midden van de neus. Of het genoeg was om nog enigszins aandacht van zijn kakelverse Peugeot-broer, de 106, te stelen? In ieder geval was de vernieuwingsronde voor de AX een belangrijke impuls.