Tweedehands Opel Ascona doorgelicht - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Wie tegenwoordig een middenklasser aanschaft van tien jaar oud met twee ton op de teller, kan best een prima auto in huis halen. In 1991 was dat nog iets spannender.

Daar kwamen we achter toen we 30 jaar geleden een Opel Ascona op de kop tikten. Oké, helemaal eerlijk zijn we dan niet, want er was al een voorteken dat het fout zat. De Ascona kostte namelijk slechts 1.200 gulden en dat was destijds voor een auto in die klasse met die kilometerstand aan de lage kant. Niet overdreven goedkoop, maar aardig onder het gemiddelde. Als dat nog niet genoeg zei, deed het briefje op de voorruit 'met lichte motorschade' dat mogelijk wel.

We hadden hier te maken met een tweedeurs Ascona met de 60 pk 1.3 in de neus. Daarmee stond-ie van jongs af aan al laag in de prijslijsten. Hoeveel kilometers ervaring de Opel achter de rug had, moest in zekere zin geconstateerd met behulp van wat goed vertrouwen: "De teller vermeldt 4.507 kilometer, maar de verkoper is zo eerlijk te vertellen dat de auto tweemaal het klokje rond is geweest. Bij die kilometerstand moeten dus 200.000 kilometers opgeteld worden." Ja, in zo'n situatie kwam je dan terecht met een vijfcijferige teller. Dik twee ton op de teller dus, dat was destijds en zeker voor zo'n klein blokje al een hele prestatie.

Ondanks z'n aardige prijs zou de Ascona al snel laten blijken dat we 'm beter hadden kunnen laten staan. De voortekenen waren er al en eenmaal in de garage kwam bij een inspectie aan het licht dat de Opel eigenlijk op was. De carrosserie niet zo zeer, die was wonderbaarlijk genoeg behoorlijk roestvrij (al was er hier en daar al wel eens wat laswerk verricht), maar de motor bleek wat meer dan wat 'lichte schade' te hebben. 'Kapitale lagerschade' zo omschreven we het. Waarschijnlijk het gevolg van langere tijd met te weinig olie rijden. Het uitte zich in een metalig gerammel onderuit het blok. De garagist concludeerde dat reparatie geen optie was en een ruilmotor installeren de enige serieuze oplossing was.

Voor 2.500 gulden ging er een andere 1.3 in de Ascona, maar de Opel was nog niet klaar met ons. De dynamo bleek namelijk ook kapot en werd voor 195 gulden vervangen. Het hele verhaal, inclusief uurloon en btw kwam op dik 3.700 gulden uit. Daarmee kostte de Ascona alles bij elkaar al bijna 5.000 gulden. "Voor minder geld hadden wij eenzelfde Ascona van een particulier kunnen kopen, met een gezónde motor." De gifbeker bleek echter nog niet leeg. Tijdens het inrijden van de ruilmotor kwam er een hoog gejank uit de Ascona. Niet uit de motor, die deed z'n werk keurig, maar uit de versnellingsbak. "Waarschijnlijk is een lager van het tussendrijfwerk gesneuveld," krijgen we te horen. Vervolg: Ascona weer naar de garage en een bakrevisie. Dat hele verhaal kostte nog eens duizend gulden.

Al met al waren we dus (inclusief aanschaf) dik 6.000 gulden kwijt. Maar liefst vier keer de aanschafprijs van de Ascona was er nog bij gekomen. Het devies 'goedkoop is duurkoop' in de praktijk, al kon er nog wel een klein verzachtend woordje af: "Door al deze vernieuwingen en ruilonderdelen aan het mechaniek is de auto (ook al door de goede staat van de carrosserie en het interieur) rijp voor een tweede jeugd. Die zou best eens lang en gelukkig kunnen zijn."