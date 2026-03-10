Maak kennis met de Renault Bridger: een compacte SUV die net zo bonkig is als een Land Rover Defender, maar korter is dan een Clio of Captur. Hij komt nog voor 2027 op de markt, maar er schuilt mogelijk een adder van Bijbelse proporties onder het gras.

In de futuREeady gedoopte toekomststrategie van Renault Group is een grote rol weggelegd voor zijn activiteiten in groeimarkten. Rond 2030 wil Renault jaarlijks zo'n één miljoen auto's buiten Europa verkopen en dus richt het zijn pijlen op markten waar het flinke verkoopwinst denkt te kunnen behalen. Onder meer in Zuid-Amerika, Zuid-Korea en India dus. In 2025 verkocht Renault 620.000 auto's in Europa en dat maakt duidelijk dat het merk een lange weg heeft te gaan. Relatief recent introduceerde Renault buiten Europa de nieuwe Renault Duster, Boreal (Bigster), Kardian (Sandero Stepway), Grand Koleos, en Filante. Die laatste twee staan overigens op een platform van Geely. Maar daar houdt het niet bij op. Tot en met 2030 komt Renault buiten Europa met veertien nieuwe modellen. Een daarvan is deze Renault Bridger!

De Renault Bridger is vooralsnog een studiemodel. Nog voor 2027 komt er een productieversie van. Die wordt nog voor 2027 in India gelanceerd. Daar blijft hij niet, Renault spreekt van een 'geleidelijke uitrol naar internationale markten'. Of dat betekent dat de Bridger ook onze kant op komt, valt nog te bezien. Renault verkoopt internationaal een handjevol (grondig) aangepaste Dacia's onder eigen merknaam. Mocht de Bridger ook Europees asfalt onder zijn wielen krijgen, dan is het aannemelijk dat het hier een Dacia wordt. Let wel: als. Vooralsnog geeft Renault geen concreet signaal dat de Bridger onze kant op komt.

Benzine, hybride én elektrisch

De Renault Bridger staat op het RGMP Small-platform en komt uiteindelijk met een al dan niet hybride aandrijflijn met benzinemotor én met een elektrische aandrijflijn op de markt. Hij is nipt korter dan vier meter lang en dat is niet zomaar. In India leveren auto's die korter dan vier meter zijn fiscaal voordeel op.

De Bridger is hoekig van vorm, heeft een hoge, recht aflopend front met daarin opvallende verlichting én een in verlichte vorm uitgeschreven merknaam. Ook interessant zijn de hoekige, aangezette wielkasten, de in de C-stijl verborgen handgreep van het achterportier en de recht aflopende achterzijde. Om het ruige karakter van de SUV te benadrukken, hangt Renault een reservewiel achterop. Hij staat op 18-inch wielen, heeft 20 centimeter bodemspeling en heeft een bagageruimte van 400 liter.

India

Tussen nu en 2030 worden in India vier nieuwe Renaults ontwikkeld en geassembleerd. Daar is deze Bridger er dus een van. Renault wil India - een van de snelst groeiende automarkten ter wereld - naar eigen zeggen omtoveren tot een wereldwijde productie- en toeleveringshub voor het merk. Renault verkoopt in India momenteel dede 3,99 meter korte Kiger en de even korte maar meer MPV-achtige Triber.