Renault Kiger is nieuwe compacte cross-over

Renault heeft het doek getrokken van een compleet nieuwe, compacte cross-over. We heten welkom: de Kiger, een kleine hoogpotige die technisch gerelateerd is aan de Kwid.

Renault breidt zijn internationale modellenaanbod uit met de Kiger, een compacte cross-over die als eerste in India op de markt komt. De Kiger is de productieversie van de in november vorig jaar gepresenteerde Kiger Concept. Zoals verwacht blijft Renault behoorlijk trouw aan het ontwerp van die concept-car.

De Kiger maakt gebruik van het modulaire CMF-A-platform van de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Dat platform zit al onder auto's als de Renault Kwid en de Triber, nog een Renault die in Europa niet wordt verkocht. De elektrische Dacia Spring die dit jaar naar Nederland komt, staat op een elektrische variant van dat CMF-A-platform. De Kiger is 3,99 meter lang en dat is met name voor de Indiase markt interessant. Auto's die korter zijn dan vier meter worden in India namelijk minder zwaar belast dat grotere auto's. De wielbasis van de Kiger bedraagt 2,5 meter. In het uiterlijk van de Kiger nemen we designinvloeden waar van zowel de Kwid als de hier wél bekende Captur. De bagageruimte heeft een inhoud van 405 liter, voor een auto van dit formaat is dat zeker niet karig. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 879 liter aan spullen verstouwen. Afhankelijk van de gekozen uitvoering zijn led-koplampen en led-dagrijverlichting van de partij. Achterop de compacte cross-over monteert Renault led-achterlichten.

Het interieur van de Renault Kiger oogt voor een auto in deze klasse zeker niet verkeerd. De Kiger krijgt onder meer een 8-inch groot display dat bij het infotainmentsysteem hoort. Achter het stuur zit een 7-inch groot digitaal instrumentarium. Op de motorenlijst zet Renault een 100 pk en 160 Nm sterke geblazen 1,0-liter grote driecilinder, een motor die een 72 pk en 96 Nm krachtige turboloze 1.0 als broertje krijgt. Zes airbags zijn standaard en ook dat is in India zeker niet vanzelfsprekend.

Renault zegt de Kiger later ook buiten India te gaan verkopen. Renault zegt tegen AutoWeek dat het merk later bekend maakt over de andere landen waar de auto verkocht gaat worden.