Bereid je voor op een dag waarop het nieuws van de merken van Renault Group tegen de plinten klotst. Onder de noemer futuREady blikken de Renault Group en automerken Renault, Dacia en Alpine vooruit op de komende jaren.

Om de zoveel tijd trekt de Renault Group een blik nieuws open waar de nieuwskanalen nauwelijks tegen opgewassen zijn. Het toverwoord: futuREady. Dat is de naam van het nieuwe strategische plan van Renault Group dat betrekking heeft op de group als geheel, en op de afzonderlijke merken ervan. Over wat de merken de komende jaren gaan uitspoken, lees je zeer spoedig meer. Eerst wat Renault Group van plan is. Een korte samenvatting: Renault Group lanceert verspreid over zijn merken en over diverse nieuwe platformen maar liefst 36 nieuwe modellen. Verkopen is één ding, winst maken een tweede. Renault Group wil uiteindelijk een operationele marge van 5-7 procent van de groepsomzet behalen.

Met het nieuwe toekomstplan wil Renault Group onder leiding van de vorig jaar als CEO aangetreden François Provost op mondiaal niveau uitgroeien tot de referentie onder de Europese autofabrikanten. Dat is een stevige doelstelling. Renault Group wil dat bereiken door het aanbod uit te bouwen, beter op wensen van klanten in te spelen en de concurrentiepositie te verbeteren. Ook heeft Renault Group naar eigen zeggen meer dan ooit tevoren aandacht voor groeiregio's als Zuid-Amerika en Zuid-Korea. Daarover in een ander artikel meer.

22 nieuwe modellen voor Europa t/m 2030

Renault Group introduceert tot en met 2030 maar liefst 36 nieuwe modellen, waarvan 22 stuks in Europa. Daarvan zijn er zestien helemaal elektrisch. Voor de genoemde groeimarkten heeft Renault 14 nieuwe modellen in het vat. Van de 22 nieuwe modellen voor Europa zijn er 12 een Renault. Elektrische auto's blijven bij Renault het belangrijkst, maar ook na 2030 blijft Renault hybride modellen voeren. Rond 2030 wil Renault jaarlijks meer dan 2 miljoen auto's verkopen. De helft daarvan moet buiten Europa een eigenaar vinden. Daarnaast moet in 2030 100% van alle in Europa verkochte Renaults geëlektrificeerd zijn. Geëlektrificeerd, dus niet volledig elektrisch. Voor de rest van de wereld zet Renault in op een geëlektrificeerde afzet van 50 procent.

Dacia gaat op zijn beurt zijn elektrificatieaanbod versneld uitbreiden. Tegen 2030 moet twee derde van de verkochte Dacia's geëlektrificeerd zijn. C-segmenters (Bigster en straks ook de Striker) zijn nu nog goed voor een vijfde van de Dacia-verkopen. Rond 2030 moeten compacte middenklassers goed zijn voor een derde van de Dacia-verkopen. Ook volledig elektrische modellen neemt Dacia serieus. In 2030 heeft Dacia vier elektrische modellen in het aanbod. Aan de andere kant van het spectrum staat Alpine: dat komt met een nieuwe elektrische A110 op een nieuw en speciaal voor Alpine ontwikkeld platform: Alpine Performance Platform (APP).

Nieuw modulair platform: focus op EV's en range-extenders

Een gigantisch modeloffensief vraagt om nieuwe techniek. De huidige AmpR-platformen worden vervangen voor een reeks modulaire platformen van de nieuwe RGEV-familie. De Renault Group heeft straks de volgende platformen:

Platform Segment RGMP Small Modulair platform B- en C-segment RGEV Small EV-platform A- en B-segment RGEV Medium 1.0 Eerste generatie EV-platform C-segment RGEV Medium 2.0 Tweede generatie EV-platform C- en D-segment RGMP Medium Modulair platform C- en D-segment RGMP Pick-up Modulair platform Pick-up-segment RGEV Medium Van EV-platform C-segment LCV’s APP Alpine Platform Sportieve modellen van Alpine RGEA Aanpassing van het Geely GEA-platform Diverse modellen (samenwerking Geely) RGEP Multi-energy platform Instapmodellen / basisniveau

De prioriteit ligt volgens Renault aanvankelijk bij de lancering van het RGEV Medium 2.0-platform. Dat is bedoeld voor compacte middenklassers en middenklassers (C- en D-segment), heeft 800v-architectuur en moet EV's met een bereik van tot 750 kilometer opleveren. Ook is het platform geschikt voor elektrisch aangedreven modellen met een range-extender aan boord. Inderdaad: Renault gaat aan de EREV's. De compacte elektrische modellen in het A- en B-segment blijven voorlopig van 400 volt-architectuur gebruikmaken, de 800 volt-spullen zijn bedoeld voor modellen met hogere vermogens en/of een groot rijbereik.

Renault Group zet onder meer in op de ontwikkeling van een nieuw type synchrone elektromotor. Die maakt geen gebruik van zeldzame aardmetalen en is 270 pk sterk. Volgens Renault is -ie geschikt voor zowel voorwiel- als achterwielaangedreven modellen. Deze nieuwe motor is ook nog eens 20 procent goedkoper dan 'de vorige' generatie elektromotoren van Renault.

Renault benadrukt dat er ook na 2030 ruimte is voor hybride aandrijflijnen. Het komt onder meer met nieuwe E-Tech Hybrid-aandrijflijnen, waaronder varianten met minder dan 150 pk.

China te lijf

Renault Group zegt ernaar te streven om Chinese autofabrikanten te lijf te gaan op het gebied van innovatie, kosten en ontwikkelingssnelheid. Nieuwe modellen moeten volgens een tweejaarlijkse cyclus ontwikkeld worden. Het wil onder meer 30 procent minder onderdelen in zijn auto's toepassen. Brede inzet van robots moet stilstand in fabrieken halveren, het energieverbruik met een kwart verlagen en de totale productiekosten met 20 procent verminderen.

Meer met minder dus, en daar mag de kwaliteit niet onder lijden. Renault gaat onder meer AI toepassen voor kwaliteitscontrole en streeft naar snellere reacties op meldingen vanuit het verkoopnetwerk en de mogelijkheid om auto's op talloze vlakken op afstand te updaten. Het aantal 'kwaaltjes' - Renault spreekt van incidenten - dat in het eerste gebruiksjaar optreedt moet gehalveerd worden en het aantal klachten moet de komende vijf jaar met factor drie afnemen. Meer doelen: de logistieke kosten moeten met 30 procent afnemen. Onderaan de streep moet dit er allemaal voor zorgen dat elektrische auto's wel 40 procent goedkoper worden.