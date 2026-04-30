Spyshots Renault Scenic E-Tech Electric Facelift
Vernieuwde Renault Scenic E-Tech Electric: op naar 650 kilometer rijbereik?

Grondig ingepakt

Lars Krijgsman
Al een kleine drie jaar is de Renault Scenic geen MPV-achtige meer, maar een elektrische cross-over. In de verkoopstatistieken begint de Renault Scenic E-Tech Electric weg te zakken. Een grondige facelift moet het tij keren.

In 2023 trok Renault het doek van de huidige generatie Scenic. De accent aigu verdween van de 'e' en de verbrandingsmotoren van voorgaande generaties Scénic maakten plaats voor elektrische aandrijflijnen. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn in Nederland slechts 347 exemplaren van de Renault Scenic E-Tech Electric geregistreerd. Mogelijk dat een vernieuwde versie die cijfers op kan krikken.

De Renault Scenic E-Tech Electric zoals je die nu bij de dealers vindt.

De Renault Scenic E-Tech Electric die je op deze set foto's ziet, draagt een behoorlijk verhullend camouflageplak. Het stickerwerk is zo rijkelijk aangebracht, dat we nauwelijks iets nieuws kunnen ontwaren. Zelfs de minuscule stukjes van de verlichting die zowel voor als achter door de plakkers priemen, vertellen niets nieuws. Mogelijk brengt de facelift designinvloeden van de recente studiemodellen zoals de Emblème Concept en de R-Space Lab naar de cross-over. Die designstudies hebben een nadrukkelijk 'vriendelijkere' designstijl, met een nadruk op ronde vormen. De Scenic E-Tech Electric is net als auto's als de Captur, Symbioz en Rafale juist behoorlijk scherp getekend. Ongetwijfeld voert Renault ook aanpassingen door aan het interieur van de Fransman.

De Renault Scenic E-Tech Electric is er momenteel met twee aandrijflijnen. Er is een 170 pk sterke Comfort Range met 60 kWh accu en een 220 pk krachtige Long Range met 87 kWh accu. Met de kleine accu komt de Renault tot 430 kilometer ver, met de grote batterij 625 kilometer. Als de Fransen de efficiëntie iets weten te verbeteren, komt een rijbereik van zo'n 650 kilometer in beeld.

Lees ook

Vergelijkende test
Renault Scenic en DS Numero 4

De Renault Scenic overtuigt meer, maar DS Numéro 4 heeft eigen kwaliteiten

Achtergrond
Tesla Model 3

Zo mooi was autojaar 2016

Vergelijkende test
Kia EV4 en Renault Scenic

De Kia EV4 bewijst naast de Renault Scenic dat hij een goede EV is, maar niet in alles beter

Praktijkverbruik
Renault Scenic E-Tech Electric

Zo ver komt de Renault Scenic E-Tech in de praktijk

Op Zoek Naar
occasions voor op zoek naar

Omdat bijna iedereen een SUV wil, koop je deze MPV's en stationwagon voor weinig

