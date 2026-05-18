Renault komt met een nieuw model: de Niagara. De Renault Niagara wordt een praktische, compacte pick-up. Hij heeft echter een gigantisch nadeel.

Ken je de Niagara Concept nog die Renault in 2023 presenteerde? Daar komt een productieversie van. Zijn naam is niet erg verrassend: Niagara. Net als de Niagara Concept wordt de Renault Niagara een compacte pick-up. Om maar met het grote nadeel te beginnen: hij komt niet naar Europa.

De Renault Niagara is namelijk specifiek bedoeld voor de Zuid-Amerikaanse markt. De pick-up wordt op 10 september gepresenteerd en rolt daarna van de band in Córdoba in Argentinië. Mogelijk gaat de Niagara op termijn de inmiddels 11 jaar oude Duster Oroch vervangen. Dat is een pick-up met vier portieren en een kleine laadbak, gebaseerd op de eerste generatie Dacia Duster die onder Renault-vleugels werd gevoerd. Opvallend: de Niagara lijkt dezelfde achterlichten te krijgen als de Renault Boreal, wat feitelijk de Renault-versie van de Dacia Bigster is. Waarschijnlijk deelt de nieuwkomer daar dan ook zijn basis mee.

De Renault Niagara is een van de veertien nieuwe modellen die Renault tot en met 2030 buiten Europa zal introduceren. Niet eerder gaf Renault zo stevig gas buiten ons werelddeel.