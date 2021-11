Renault Air4 brengt R4 naar de toekomst

De Renault 4 bestaat dit jaar zestig jaar en de wereld zal het weten. In oktober presenteerde Renault de samen met industrieel ontwerper Mathieu Lehanneur tot stand gekomen Suite N°4, een op eigenwijze manier aangepaste R4 die als opwarmer blijkt te fungeren voor een volgende op bijzondere wijze aangepaste en gemoderniseerde nieuwkomer in R4-land. Renault trekt op 26 november namelijk het doek van de Air4, een heter voorgerecht dat op grote hoogte wordt opgediend.

De Air4 is een showauto die in samenwerking met het Amerikaanse auto-/motor-/lifestylesite TheArsenale tot stand is gekomen. In een teaservideo krijgen we de eerste schimmen te zien van wat waarschijnlijk - net als de Suite N°4 - een opvallend vertimmerde Renault 4 is. TheArsenal omschrijft de Air4 als 'de eerste vliegende auto' die "[...] de Renault 4 tijdens zijn zestigste verjaardag naar de toekomst brengt." Hoewel we onder meer een met moderne ledverlichting doorspekte R4-snuit te zien krijgen, lijkt het vooralsnog niet op een zeer concrete vooruitblik op een herboren R4 te gaan. Mik op een futuristisch aangeklede R4 die dankzij een drone-achtige aanvulling op papier zou moeten kunnen vliegen.

Maar niet getreurd. De elektrische reïncarnatie van de Renault 5 die voor 2024 op de rol staat en die voorafgegaan werd door de 5 Prototype is niet de enige nieuwe retro-Renault waar je over enkele jaren je zinnen op kunt zetten. Renault komt namelijk ook met de '4ever', een op de R4 geïnspireerde elektrische nieuwkomer waar AutoWeek je eerder al een interessante reeks patentplaten van kon laten zien. Daarnaast komt Renault met een bestelversie van die 4ever, een nieuwe 'Fourgonnette' dus! Later deze maand meer.