Renault 4Ever Trophy: concrete voorbode op elektrische Renault 4

De klapper van Renault op de autoshow van Parijs is de Renault 4Ever Trophy. Dat is een concept-car, maar in 2025 verschijnt de productieversie van deze retro-R4.

De kogel is door de kerk: behalve een elektrische Renault 5 komt er ook een retro-versie van de nog iconischer Renault 4. Dat idee kwam al begin 2021 naar boven en werd daarna gevoed door onder meerpatentschetsen. Renault hintte bovendien vorig jaar al naar een terugkeer van de 4 met de Suite N°4 en de Air4, knotsgekke concept-cars met de klassieke Renault 4 als basis of inspiratie. Nu wordt Renault echter serieuzer, want de 4Ever Trophy is een zeer concrete vooruitblik naar de productie-4. Ook zeggen de Fransen ronduit dat de nieuwe Renault 4 in 2025 verschijnt. Het is dan in feite het SUV-broertje van de nieuwe Renault 5, die in 2024 in definitieve vorm wordt gepresenteerd. Beide auto’s staan op hetzelfde platform (CMFB-EV) en ze zijn ongeveer even groot, al is de 4 als SUV dus hoger en ruimer. Renault zegt het zo: zoals de Captur zich tot een Clio verhoudt, zo zal de 4 zich verhouden tot de 5.

Minder schattig

Waarschijnlijk zijn beide EV’s trouwens wel iets kleiner dan de genoemde voorbeelden, want met een lengte van dik 4 meter is de 4Ever Trophy duidelijk korter dan een Captur. Dat de nieuwkomer een SUV wordt, verklaart voor een deel waarom Renault hem als concept-car een ruige Trophy-uitmonstering geeft. Het betekent ook dat de 4 onvermijdelijk flink groter en minder schattig wordt dan het origineel, al stond ook die auto vrij hoog op de poten en leent zijn vierkante koets zich best voor wat stoere opsmuk. Er is trouwens daadwerkelijk een Renault 4L (Franse naam) Trophy, een goededoelenrally die sinds de jaren 90 wordt verreden.

Verlicht logo

Voor verwijzingen naar de klassieke Renault 4 hoef je bij de 4Ever Trophy niet lang te zoeken. De auto heeft bijvoorbeeld een soortgelijke combinatie van koplampen en ‘grille’, al is dat hier niet echt een grille. Het zwarte paneel is op de concept-car een opening die rijwind via de kortste route naar de onderzijde van de voorruit stuurt, zodat er een soort spoiler ontstaat. Bij de productieauto zal het bij een zwart, gesloten paneel blijven. Dat paneel bevat behalve twee rond-achtige ledkijkers ook een verlicht Renault-logo. Dat is niet voorbehouden aan de concept-car, want de productie-4 zal de eerste Renault zijn die zo’n verlicht logo naar de praktijk brengt. Het verbod daarop, dat nu nog geldt in de EU, moet tegen die tijd zijn opgeheven.

Ook aan de achterzijde trekt de verlichting de aandacht. De verticale lichtunits doen op het eerste gezicht wellicht wat (of flink) aan die van Mini denken, maar zijn opgesplitst in drie ‘lagen’. Precies: zoals de originele 4 ook drie ‘gestapelde’ segmenten per achterlicht had.

Knikloos

Van opzij valt vooral het trapeziumvormige zijruitje achter het achterportier op, een typisch 4-kenmerk. Op de concept-car is het zelfs verlicht, om dit punt nog eens extra te onderstrepen. Ook het van boven naar beneden in één schuine streep afgesneden achterportier zullen 4-liefhebbers direct herkennen. De achterzijde, op de concept-car nog zonder achterklep, is eveneens vrijwel ‘knikloos’. De uitsnede van het voorportier is ook bijzonder, omdat dat hier van de onderkant van de voorruit tot aan de voorste wielkast loopt. De schuine lijn die zo ontstaat is typisch ‘4’ en keert dus terug op het productiemodel, al zal het daar niet daadwerkelijk de scheidslijn tussen deur en voorscherm zijn.

Bij de originele 4 loopt de motorkap aan de voorkant helemaal door tot aan de laag geplaatste voorbumper. Op het studiemodel is dat niet het geval, maar door een stel extra carrosserienaden tussen voorpaneel en zijschermen wordt wel die indruk gewekt.

42 kWh

Over de exacte aandrijving van de nieuwe Renault 4 is uiteraard nog niets bekend, al stelt Renault voor de 4Ever Trophy een behoorlijk realistische oplossing voor. De auto heeft volgens de Fransen een accu van 42 kWh, net iets meer dan wat de basisversie van de Mégane E-Tech Electric heeft. De elektromotor op de vooras helpt de 4Ever aan 100 kW, wat de bekende 136 pk oplevert. Het zou zomaar kunnen dat een soortgelijke aandrijflijn straks daadwerkelijk verkrijgbaar wordt in de Renault 4, waarschijnlijk naast een versie met een grotere accu. We gaan het zien, straks in 2025.