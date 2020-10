Prijzen vernieuwde Jaguar XF bekend

Jaguar voerde begin oktober een facelift door op de XF. Daarbij werd met name het interieur grondig onder handen genomen, maar ook op motorisch vlak was er nieuws. Zo is de Jaguar XF onder meer leverbaar met een nieuwe mild-hybrid dieselmotor. AutoWeek kan als eerste de complete prijslijst vrijgeven.

Jaguar rekent een vanafprijs van €60.950 voor de XF met de hagelnieuwe 204 pk sterke mild-hybrid dieselmotor. Het gaat dat geval om de in S-trim uitgevoerde sedan met achterwielaandrijving. Liever de XF Sportbrake met deze nieuwe dieselmachine? Reken dan op een vanafprijs van €65.500. De D200 is net als alle andere motorversies waarmee de XF leverbaar is, gekoppeld aan een achttraps automaat. De D200 is ook te krijgen in combinatie met vierwielaandrijving. Reken voor de XF Sedan en XF Sportbrake dan op vanafprijzen van respectievelijk €66.100 en €70.700. De XF met D200-dieselmotor is met afstand de goedkoopste XF die Jaguar op de prijslijst heeft staan. De 5-serie-concurrent van Jaguar is namelijk ook verkrijgbaar met als minstens €69.000 kostende P250 en als minimaal €79.600 kostende P300.

De D200 is een 204 pk en 430 Nm sterke 2.0 viercilinder die gekoppeld is aan een 48V mild-hybridesysteem. De XF Sedan met achterwielaandrijving sprint met deze machine in 7,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h en heeft een topsnelheid van 235 km/h. De XF Sedan D200 met vierwielaandrijving heeft voor de 0-100-sprint 7,8 tellen nodig en heeft een topsnelheid van 230 km/h. De XF Sportbrake D200 met achterwielaandrijving is met een sprinttijd van 7,8 tellen iets minder vlot dan zijn sedanbroer. Dat geldt ook voor de vierwielaangedreven versie, die neemt namelijk 8 tellen de tijd hetzelfde klusje. Het gemiddeld verbruik van de XF D200 ligt op 4,9-6,2 l/100 km en daarmee is hij zo'n 15 procent zuiniger dan de 180 pk sterke dieselmotor die hij vervangt.

Hier lees je alles over de gefacelifte XF en XF Sportbrake. De complete prijslijst is hieronder te zien. Mochten onderstaande tabellen niet zichtbaar zijn: tussen de foto's zitten platen van de prijslijst.

Prijzen Jaguar XF Sedan

Motor Aandrijving Transmissie Uitvoering Prijs D200 (204 pk en 430 Nm, 2.0 MHEV diesel) Achter Automaat, achttraps S €60.950 D200 (204 pk en 430 Nm, 2.0 MHEV diesel) Voor+achter Automaat, achttraps S €66.100 P250 (250 pk en 365 Nm, 2.0 benzine) Achter Automaat, achttraps S €69.000 P300 (300 pk en 400 Nm, 2.0 benzine) Voor+achter Automaat, achttraps S €79.600 D200 (204 pk en 430 Nm, 2.0 MHEV diesel) Achter Automaat, achttraps SE €68.000 D200 (204 pk en 430 Nm, 2.0 MHEV diesel) Voor+achter Automaat, achttraps SE €72.800 P250 (250 pk en 365 Nm, 2.0 benzine) Achter Automaat, achttraps SE €78.300 P300 (300 pk en 400 Nm, 2.0 benzine) Voor+achter Automaat, achttraps SE €88.100 D200 (204 pk en 430 Nm, 2.0 MHEV diesel) Achter Automaat, achttraps HSE €73.200 D200 (204 pk en 430 Nm, 2.0 MHEV diesel) Voor+achter Automaat, achttraps HSE €78.000 P250 (250 pk en 365 Nm, 2.0 benzine) Achter Automaat, achttraps HSE €84.100 P300 (300 pk en 400 Nm, 2.0 benzine) Voor+achter Automaat, achttraps HSE €95.100 D200 (204 pk en 430 Nm, 2.0 MHEV diesel) Achter Automaat, achttraps R-Dynamic S €63.400 D200 (204 pk en 430 Nm, 2.0 MHEV diesel) Voor+achter Automaat, achttraps R-Dynamic S €68.500 P250 (250 pk en 365 Nm, 2.0 benzine) Achter Automaat, achttraps R-Dynamic S €71.800 P300 (300 pk en 400 Nm, 2.0 benzine) Voor+achter Automaat, achttraps R-Dynamic S €82.000 D200 (204 pk en 430 Nm, 2.0 MHEV diesel) Achter Automaat, achttraps R-Dynamic SE €69.900 D200 (204 pk en 430 Nm, 2.0 MHEV diesel) Voor+achter Automaat, achttraps R-Dynamic SE €74.800 P250 (250 pk en 365 Nm, 2.0 benzine) Achter Automaat, achttraps R-Dynamic SE €80.300 P300 (300 pk en 400 Nm, 2.0 benzine) Voor+achter Automaat, achttraps R-Dynamic SE €89.700 D200 (204 pk en 430 Nm, 2.0 MHEV diesel) Achter Automaat, achttraps R-Dynamic HSE €75.200 D200 (204 pk en 430 Nm, 2.0 MHEV diesel) Voor+achter Automaat, achttraps R-Dynamic HSE €79.900 P250 (250 pk en 365 Nm, 2.0 benzine) Achter Automaat, achttraps R-Dynamic HSE €85.800 P300 (300 pk en 400 Nm, 2.0 benzine) Voor+achter Automaat, achttraps R-Dynamic HSE €96.400

Prijzen Jaguar XF Sportbrake