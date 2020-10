Facelift Friday: Jaguar XF

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Jaguar heeft een flinke vernieuwingsdrift. In een korte periode werden diverse modellen gefacelift, waar de XF het meest recente voorbeeld van is. Tijd om het bijgepunte model naast het in 2015 gepresenteerde origineel te parkeren.

Het zijn drukke weken bij Jaguar. Op de dag af drie weken na de presentatie van de gefacelifte F-Pace was het vorige week de beurt aan de XF om opgewaardeerd te worden. Dat was na vijf jaar geen overbodige luxe. Niet alleen omdat Jaguar bijna per definitie een achterhoedegevecht voert in de strijd tegen concurrenten van de grote Duitse drie, maar ook omdat de BMW 5-Serie en Mercedes-Benz E-Klasse recentelijk al vernieuwd zijn. De Audi A6 is bovendien nog relatief jong.

Toen de XF in 2016 op de markt kwam, borduurde deze qua vormgeving voort op de toen nog net nieuwe XE. Misschien zelfs iets teveel, want van binnen en van buiten leken de modellen sterk op elkaar. Hooguit dat de achterzijde van de XF iets eleganter was dan de bij daglicht wat lompe kont van de XE. Achter het stuur waren het eigenlijk alleen de luchtroosters en deurpanelen die voor onderscheid zorgden, al heeft de XF een groter aanraakscherm.

De voorkant

De facelift is er een van het gebruikelijke recept, waardoor we een nieuwe grille, anders ingedeelde koplampen en gewijzigde bumpers voor en achter zien. Dankzij de leddagrijverlichting in de vorm van de zogeheten Double-J is er voor Jaguar-begrippen iets meer onderscheid aangebracht ten opzichte van de vorig jaar bijgepunte XE, die het met L-vormige dagrijverlichting moet doen.

Ten opzichte van de XF uit 2015 heeft het vernieuwde model voortaan altijd de sportieve bumperpartij. Vijf jaar geleden was dat nog afhankelijk van de uitvoering. De minder vermogende versies hadden een soort brievenbus onder de grille, terwijl de R-Sport dat bijvoorbeeld niet had.



Het interieur

Zo klein als de wijzigingen van buiten zijn, zo groot zijn ze vanbinnen. Daar monteert Jaguar namelijk een geheel nieuw dashboard, zodat er achter het stuur nu wel duidelijke verschillen zijn met de XE. Daar moest je een aantal jaar geleden zoals gezegd een geoefende autospotter voor zijn. Dat gezegd hebbende, het interieur mag dan nieuw zijn voor de XF, het is daarentegen precies hetzelfde als dat van de F-Pace. Wie verschillen ziet, mag zich melden.

Maar of je nou in de vernieuwde F-Pace of in de opgewaardeerde XF stapt, het interieur is ontegenzeggelijk een stap vooruit op het vlak van digitalisering. Jaguar monteert een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een 11,4-inch aanraakscherm voor het infotainmentsysteem. Of het bedieningsgemak er eveneens op voorruit gaat, zal een test moeten uitwijzen. Op basis van de foto’s ziet het geheel er in ieder geval hoogwaardiger uit.

Het opvallendste slachtoffer van de vernieuwingsronde is de draaiknop van de automaat. Deze maakte destijds in 2009, toen Jaguar met de eerste XF een totaal andere designkoers inzette, zijn debuut en wordt nu geschrapt ten faveure van een compacte keuzehendel.

Onderhuids geen groot nieuws in de vorm van een plug-in hybride aandrijving; die blijft voorbehouden aan de F-Pace. Wel krijgt de 204 pk sterke viercilinder dieselmotor voortaan ondersteuning van een mild-hybrid systeem.