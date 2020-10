Jaguar XF onder het mes

De huidige tweede generatie XF is alweer sinds 2015 op de markt en dat betekent dat de auto rijp is voor een facelift. De concurrent van auto's als de BMW 5-serie en Mercedes-Benz E-klasse wordt vanbuiten niet al te hardhandig aangepakt. Zo krijgt de XF de verplichte nieuwe voorbumper, in dit geval een exemplaar met lager gepositioneerde koelopeningen. Ook krijgt hij een bredere grille en zijn de kenmerkende openingen op de zijschermen voortaan voorzien van het Jaguar-logo. Interessanter wellicht zijn de vernieuwde koplampen. Deze ogenschijnlijk iets plattere ledkijkers hebben een nieuwe lichtsignatuur, ditmaal met 'Double J'-dagrijverlichting. Jaguar levert optioneel koplampen met Pixel ledtechnologie, wat hand in hand komt met Adaptive Driving Beam.

Ook aan de achterzijde zijn er aanpassingen doorgevoerd. Zo is de achterbumper net iets breder dan het huidige exemplaar en is ook de wijze waarop de uitlaten erin zijn aangebracht net even anders dan bij het huidige model. De achterlichten veranderen nergens van vorm, al heeft de sedanversie van de XF nu ook donker uitgevoerde achterlichtbehuizingen, iets dat voorheen aan de XF Sportbrake was voorbehouden.

Interieur

De XF krijgt, net als de F-Pace eerder, een compleet nieuw interieur. Dat betekent dat niet alleen dat de deurpanelen nieuw zijn, nagenoeg alles is namelijk opnieuw vormgegeven. Van de middenconsole tot de ventilatieroosters. We zien een nieuw stuurwiel, al is het nieuwe volledig digitale 12,3-inch grote instrumentarium samen met een volledig nieuwe infotainmentsysteem een grotere noviteit. Op de middenconsole staat een 11,4-inch groot gebogen touchscreen, een display dat bij het nieuwe Pivi Pro-infotainmentsysteem hoort. Aan weerszijden van het display zijn aanraakgevoelige knoppen geplaatst. De draaiknop van de automaat is vervangen door een nieuwe keuzehendel, een exemplaar dat met fraaie stiksels is afgewerkt. Jaguar monteert verder nieuw zitmeubilair in de XF en brengt een nieuw luchtfiltersysteem, Cabin Air Ionisation, naar de XF. De software van de XF valt op afstand te updaten.

Motoren

Ook wat aandrijflijnen betreft is er nieuws. Helaas, de XF komt er niet met een plug-in hybride aandrijflijn. Wél zet Jaguar voor het eerst een mild-hybrid machine op de motorenlijst. De XF wordt namelijk leverbaar met een 204 pk en 430 Nm sterke 2.0 viercilinder dieselmotor met een 48V-systeem. Deze versie is beschikbaar met zowel achter- als vierwielaandrijving. Een sprint naar een snelheid van 100 km/h doet de XF Sedan met deze machine in 7,6 tellen. De XF Sportbrake heeft 8 tellen voor dezelfde klus nodig. Interessanter is het gemiddeld verbruik, dat ligt namelijk op 5,2 l/100 km. Dat maakt de krachtbron bijna 15 procent zuiniger dan de 180 pk sterke diesel die hij vervangt.

Er zijn twee benzinemotoren: een 250 pk en 365 Nm sterke 2.0 en een 300 pk en 400 Nm sterke 2.0, respectievelijk de P250 en de P300. Alle machines zijn gekoppeld aan een achttraps automaat en kunnen met achter- en vierwielaandrijving worden besteld. Uitzondering op die regel is de P300, die is namelijk altijd vierwielaangedreven. De 300 pk sterke topversie lanceert de XF in 6,1 tellen naar een snelheid van 100 km/h.

De vernieuwde XF is vanaf 13 oktober te bestellen.