Poolse politie ontvangt beest van een politieauto

Wie weleens in Polen komt, weet dat je daar heerlijk kunt doorrijden. Na het constant van snelheid wisselende, hevig controlerende Duitsland is Polen rijdend naar het oosten zelfs een heuse verademing. Je mag op de mooiste snelwegen consistent 140 km/h en kunt dat uren volhouden.

Toch is het zaak om die snelheid niet te veel te overschrijden. De Poolse politie heeft je zo achterhaald dankzij nieuwe politieauto’s. De BMW 3-serie is niet nieuw in deze rol in Polen, maar de machtige M340i xDrive is dat wel. De M340i heeft de inmiddels beroemde B58-zescilinder onder de kap, is 392 pk sterk en knalt in 4,3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h.

Serieuze spullen dus. De eerste vijf M340i’s zijn slechts het begin, want uiteindelijk moeten er 100 van deze auto’s in opvallende politietrim worden afgeleverd in Polen. Samen met nieuwe apparatuur gaat het om een uitgave van 12,7 miljoen euro, waarvan een kleine 10,3 miljoen overigens door de Europese Unie wordt gefinancierd. De eerste vijf auto’s gaan volgens de politie een serieuze bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in de oostelijke provincie Podlachië.

In Nederland rijdt de politie sinds dit jaar met de Mercedes-Benz E450d als Snel Interventievoertuig (SIV). Een diesel dus, maar wel een die zich met 390 pk kan meten met de kracht van de Poolse M340i's.