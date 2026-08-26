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Poolse politie Polen BMW M340i politieauto
Poolse politie Polen BMW M340i politieautoPoolse politie Polen BMW M340i politieautoPoolse politie Polen BMW M340i politieautoPoolse politie Polen BMW M340i politieautoPoolse politie Polen BMW M340i politieauto
 
Nieuws

Poolse politie ontvangt beest van een politieauto

M340i als hogesnelheidswapen

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De Nederlandse ‘snelwegpolitie’ zit er dankzij de Mercedes-Benz E450d warmpjes bij, maar in Polen kunnen ze er ook wat van. Daar zijn zojuist de eerste vijf dikke BMW’s afgeleverd aan de politie, mét M-logo!

Wie weleens in Polen komt, weet dat je daar heerlijk kunt doorrijden. Na het constant van snelheid wisselende, hevig controlerende Duitsland is Polen rijdend naar het oosten zelfs een heuse verademing. Je mag op de mooiste snelwegen consistent 140 km/h en kunt dat uren volhouden.

Toch is het zaak om die snelheid niet te veel te overschrijden. De Poolse politie heeft je zo achterhaald dankzij nieuwe politieauto’s. De BMW 3-serie is niet nieuw in deze rol in Polen, maar de machtige M340i xDrive is dat wel. De M340i heeft de inmiddels beroemde B58-zescilinder onder de kap, is 392 pk sterk en knalt in 4,3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h.

Poolse politie Polen BMW M340i politieauto

Serieuze spullen dus. De eerste vijf M340i’s zijn slechts het begin, want uiteindelijk moeten er 100 van deze auto’s in opvallende politietrim worden afgeleverd in Polen. Samen met nieuwe apparatuur gaat het om een uitgave van 12,7 miljoen euro, waarvan een kleine 10,3 miljoen overigens door de Europese Unie wordt gefinancierd. De eerste vijf auto’s gaan volgens de politie een serieuze bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in de oostelijke provincie Podlachië.

In Nederland rijdt de politie sinds dit jaar met de Mercedes-Benz E450d als Snel Interventievoertuig (SIV). Een diesel dus, maar wel een die zich met 390 pk kan meten met de kracht van de Poolse M340i's.

Signalement

Merk Bmw
Model M340i xDrive
Carrosserie 4-deurs, sedan
Transmissie 8 versnellingen, sequentiële automaat
Aandrijving 4wd
Nieuwprijs € 88.788

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 6-cil. in lijn, mild-hybrid
Cilinderinhoud 2.998 cc
Maximaal vermogen 288 kW / 392 pk bij 5.200 tpm
Maximaal koppel 540 Nm bij 1.900 tpm
Accu capaciteit (bruto) 0 kWh
Inhoud brandstoftank 59 l
Lengte / breedte / hoogte 4.714 mm / 1.827 mm / 1.440 mm
Wielbasis 2.851 mm
Massa leeg 1.735 kg
Laadvermogen 580 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.800 kg / 750 kg
Banden voor 225/45R18Prijzen
Banden achter 255/40R18Prijzen
Topsnelheid 250 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 4,3 s
CO2-uitstoot (WLTP) 159 g/km

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