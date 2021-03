Plug-in hybride Cupra Formentor e-Hybrid in detail

Vooralsnog is de Cupra Formentor met de 310 pk 2.0 TSI de enige motor waarmee je de Spaanse SUV in Nederland kunt kopen. Vanaf aprilechter staan ook twee plug-in hybrides op de Nederlandse prijslijst. Cupra tilt die Formentor e-Hybrid en Formentor VZ e-Hybrid nu op het digitale podium.

De Cupra Formentor 310 is met zijn 310 pk sterke 2.0 TSI een behoorlijk potente cross-over. Wie meer vermogen nodig denkt te hebben, kan op termijn kiezen voor de Cupra Formentor VZ5, met een 390 pk 2.5 vijfcilinder van Audi als krachtcentrale. Geen behoefte van enorme bergen pk's, maar toch interesse in de Cupra Formentor? Wacht dan nog even tot april. Vanaf die maand staan namelijk ook twee plug-in hybride e-Hybrids op de Nederlandse prijslijst.

Plug-in hybride

De Formentor e-Hybrid heeft een 150 pk en 250 Nm sterke 1.4 TSI benzinemotor onder de kap, die samenwerkt met een elektromotor van 110 pk, goed voor een systeemvermogen van 204 pk. Daarmee heeft de Formentor e-Hybrid in 7,8 tellen een snelheid van 100 km/h op de klok. Zijn topsnelheid bedraagt 205 km/h. Een stapje boven de e-Hybrid staat de VZ e-Hybrid. Ook die heeft een 1.4 TSI en een elektromotor, al zijn deze krachtbronnen samen goed voor een systeemvermogen van 245 pk. De VZ e-Hybrid schiet in 7 tellen naar de 100 km/h. Interessanter is natuurlijk de elektrische actieradius. Beide hybrides hebben een 13 kWh accupakket. Dat geeft de 204 pk sterke Formentor e-Hybrid een elektrisch rijbereik van 58 kilometer. De krachtigere Formentor VZ e-Hybrid komt 54 kilometer ver op een acculading. Aan de wallbox (3,6 kW) is het accupakket in 3 uur en 40 minuten volledig vol te laden. De topsnelheid ligt in elektromodus op 140 km/h.

De aandrijflijnen van deze Formentors zijn natuurlijk niet helemaal nieuw. We kennen de hardware onder meer van de Skoda Octavia, Volkswagen Golf GTE,Seat/Cupra Leon, Audi Q3 en Audi A3 Sportback.

Herkenning

Vanbuiten zijn de nieuwelingen te herkennen aan de laadklep op het rechter voorscherm en aan de koperkleurige uitlaatopeningen onderaan de bilpartij. Het interieur van de Formentor VZ e-Hybrid onderscheidt zich onder meer met donker in plaats van zilverkleurig aluminium accenten van zijn minder potente broer. In de VZ zit ook een stuurwiel met Cupra-knop, een bedieningselement waarmee je uit verschillende rijmodi kunt kiezen. Cupra's Digital Cockpit is op beide plug-in hybrides standaard.

De Cupra Formentor e-Hybrid en Formentor VZ e-Hybrid zijn per april te bestellen. Prijzen volgen in de aanloop naar de Nederlandse marktintroductie.