Cupra Formentor: plug-in hybride in twee smaken

De Cupra Formentor is de productieversie van de gelijknamige concept-car die een jaar geleden in Genève debuteerde. Eigenlijk had deze nieuwkomer zijn werelddebuut ook in Zwitserland moeten beleven, maar wegens het afgelasten van de Autosalon van Genève ziet Cupra zich genoodzaakt de krachtpatser puur een online debuut te geven.

De Cupra Formentor is net als de kakelverse Cupra Leon een plug-in hybride, maar er is ook een gewone benzineversie te krijgen. Die laatste is direct absolute topversie van het Formentor-gamma. Eerst de basisversie, de plug-in hybride. Deze heeft de bekende 150 pk sterke 1.4 TSI onder de kap, een benzinemotor die samenwerkt met een 115 pk krachtige elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op 245 pk. Het in de de bodem verwerkte 13 kWh grote accupakket is goed voor een elektrisch bereik van zo'n 50 kilometer. De topversie is de reeds genoemde 'reguliere' benzineversie. Zonder elektrohulp dus. Deze variant heeft een 310 pk en 400 Nm sterke 2.0 TSI onder de kap, een machine waarvan het vermogen via de DSG-transmissie over alle vier de wielen wordt verdeeld. Overigens beschikt ook de plug-in hybride variant over een DSG-bak en zijn beide smaken uitgerust met Dynamic Chassis Control waarmee de Formentor in diverse rijmodi valt in te stellen.

De Formentor is 4,45 meter lang, 1,84 meter breed en 1,51 meter hoog. De cross-over, waarin niet alleen Leon-kenmerken, maar ook de inmiddels kenmerkende koperkleurige Cupra-details zijn verwerkt, staat op 19-inch lichtmetaal waar zich remmerij van Brembo achter schuilhoudt. In het van de Leon afkomstige interieur nemen we onder meer sportstoelen en een 12-inch groot scherm waar dat bij het infotainmentsysteem hoort. Cupra kleedt de boel verder aan met zaken als koperkleurige details en geborsteld aluminium

De Cupra Formentor staat eind dit jaar bij de Nederlandse dealers. Prijzen en uitgebreide technische specificaties volgen spoedig.