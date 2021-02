Cupra Formentor VZ5: 390 pk uit Audi-hart

De Formentor staat tot de mogelijke komst van de Tavascan als het absolute topmodel van Cupra in de boeken. Cupra levert hem al met twee hybride aandrijflijnen, al gold de Formentor 310 met 310 pk sterke 2.0 TSI tot op heden als het absolute paradepaardje van de line-up. Die Formentor 310 moet nu zijn meerdere erkennen in deze VZ5. Daarmee viert Cupra zijn driejarig bestaan. De letters 'VZ' in de modelnaam staan voor het Spaanse woord Veloz dat 'snel' betekent.

De VZ5 heeft net als de 310 alleen een benzinemotor onder de kap, maar het is er niet zomaar een. Daar ligt namelijk een 2,5-liter geblazen vijfcilinder, een 390 pk en 480 Nm sterke krachtcentrale die Cupra bij Audi uit het magazijn heeft getrokken. De 2.5 is in de Formentor wel iets minder krachtig dan bijvoorbeeld in de RS Q3 waarin hij 400 pk en 480 Nm levert. Desondanks is de VZ5 op de o-100-sprint enkele tienden rapper dan de RS Q3's. De Formentor VZ5 sprint in 4,2 tellen naar de 100 km/h. De 310 pk sterke Formentor 310 heeft 4,9 seconden voor hetzelfde klusje nodig. De topsnelheid van de VZ5 is vastgesteld op 250 km/h. Schakelen gaat met de bekende DSG-automaat met zeven verzetten.

Wie wel gecharmeerd is van de Formentor VZ5, moet niet al te lang wachten. De VZ5 wordt in tegenstelling tot de overigee types slechts in een beperkte oplage gebouwd. Er komen er 7.000 van, alle linksgestuurd. Vanbuiten is de VZ5 onder meer te herkennen aan zijn opvallende uitlaateindstukken. Waar de Formentor 310 aan weerszijden van de achterbumper twee naast elkaar geplaatste uitlaatpijpen heeft, heeft deze VZ5 aan weerszijden van zijn kont twee schuin boven elkaar geplaatste koperkleurige knalpijpen. Daarbij ligt de VZ5 een centimeter dichter tegen het asfalt dan de 310. Extra krachtige remmerij, compleet met klauwen van Akebono, houden zich schuil achter 20-inch lichtmetaal. Cupra geeft de Formentor VZ5 een aangepaste motorkap, een zwarte grille met matzwarte omlijsting en aangepast bumperwerk aan voor- en achterzijde, compleet met koolstofvezel details.

De vierwielaangedreven VZ5 onderscheidt zich ook vanbinnen. Cupra geeft hem onder meer speciale met leer beklede 'Cupbucket'-sportstoelen en een speciaal stuurwiel. De Cupra Formentor VZ5 komt in het laatste kwartaal van dit jaar op de markt. Prijzen zijn er nog niet.