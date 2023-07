Cupra gaat met brandstofmodellen nieuwe fase in

Dat Cupra is ontstaan vanuit Seat is aan de Formentor en natuurlijk vooral de Leon nog goed te zien. Dat terwijl het ondertussen ook al een eigen ontwerprichting inslaat. Hoog tijd dus om dat recht te zetten.

Zonder Seat had Cupra nooit bestaan, maar toch wil Cupra momenteel bijna niets liever dan zich als een losstaand merk profileren. Dat gaat alleen wat lastig als je nog twee modellen in de showroom hebt staan die in beginsel toch echt als Seat (of volgens Seats designfilosofie) zijn ontworpen. Dat is het geval bij de Cupra Formentor en de uiteraard ook als Seat leverbare Cupra Leon. Cupra zet dat binnenkort recht door de twee een vrij ingrijpende facelift te geven.

Cupra is namelijk aan een nieuwe fase begonnen met een eigen familiegezicht en meer enkel als Cupra gevoerde modellen; de Tavascan, Raval en Terramar. Daarbij zet het ook meer in op elektrificatie, want de Tavascan en Raval zijn puur elektrisch. Ook in dat opzicht lopen de Leon en Formentor dus achter, al zal ook de Cupra Terramar nog gewoon brandstofmotoren krijgen. Het uiterlijk van de twee wordt in elk geval wél helemaal 'Cupra-nieuwe-stijl', zo zien we op deze spionagefoto's. De Leon en de Formentor krijgen compleet nieuwe koplampen met daarin drie losse elementen en onder de camouflage zit een veel lager gepositioneerde grille.

Hoe we dat zo zeker weten? Nou, bijzonder genoeg heeft Cupra al een jaar geleden kortstondig pre-productieversies van de vernieuwde Leon en Formentor laten zien. Reken erop dat de productieversies daar hooguit minimaal van afwijken. Op grote technische veranderingen hoef je waarschijnlijk niet te wachten. De Cupra Leon kennen we als 245 pk sterke plug-in hybride en sinds kort ook als 150 pk sterke mild-hybride en 204 pk sterke plug-in hybride. De Cupra Formentor is er hier met de 204 pk en 245 pk sterke plug-in hybride aandrijflijnen. De met vijfcilinder uitgeruste VZ5 moeten we hier helaas missen.