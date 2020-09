Prijzen Volkswagen Golf GTI en GTE bekend!

Het leveringsgamma van de Golf werd onlangs uitgebreid met de nieuwe Variant, maar daarmee is het gamma nog niet compleet. Er zit nog een heftige Golf R in het vat, de vierwielaangedreven topversie die de begin dit jaar gepresenteerde subtoppers op elk vlak gaat overtreffen. Die subtoppers zijn de GTI, GTE en GTD, die in Nederland nog niet leverbaar waren. Twee van die sportieve Golf-versies zijn nu eindelijk op de prijslijst gezet. We hebben het in dit geval over de GTI en de GTE.

Golf GTI

Volkswagen rekent een vanafprijs van € 48.335 voor de GTI. Die sportieve Golf-versie heeft een 245 pk en 370 Nm sterke 2.0 TSI onder de kap, die daarmee net zo krachtig is als de Performance-versie van de vorige GTI. De sportieveling is standaard voorzien van een DSG-automaat met zeven versnellingen. Het totaalpakket is goed voor een 0-100 km/h sprint in 6,2 seconden. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h. Volkswagen claimt dat een gemiddeld verbruik van 7,4 l/100 km haalbaar is.

Golf GTE

Dan de nieuwe GTE, want ook de sportiefste plug-in hybride Golf is van een prijskaartje voorzien. De prijs ligt op € 42.610. De Golf GTE heeft een 245 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn die bestaat uit een 1.4 TSI van 150 pk en een 114 pk leverende elektromotor. In 6,7 seconden heeft deze 1.624 kilo zware stekkerhybride een snelheid van 100 km/h op de klok. Zijn topsnelheid ligt met 225 km/h onder die van de Golf GTI. Interessanter bij een plug-in hybride is natuurlijk de elektrische actieradius. Volgens Volkswagen ligt die range op 56 kilometer.

De nieuwe Golf GTI en Golf GTE zijn per direct te bestellen.