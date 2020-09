Skoda Octavia RS iV niet voor Nederland

De Skoda Octavia RS is in Nederland een zeldzaamheid. Juist het feit dat de nieuwe Octavia RS een plug-in hybride is, leek de kans te vergroten dat je 'm hier gaat tegenkomen. Helaas gaat die vlieger niet op, want AutoWeek is ter ore gekomen dat de nieuwe Octavia RS iV niet naar Nederland komt. Skoda Nederland bevestigt dit. Een reden wordt niet gegeven, maar we kunnen ons voorstellen dat er,ondanks de deels elektrische aandrijving, nog steeds een vrij beperkte markt is voor de 245 pk en 400 Nm sterke Tsjech. Eerder werd al bekend dat de eveneens behoorlijk in een nichemarkt opererende Octavia Scout aan onze neus voorbij gaat.

Verder kan AutoWeek exclusief melden dat Skoda ook de altijd aan een handgeschakelde zesbak gekoppelde 1.5 TSI uit de bestellijst schrapt. Die aandrijflijn deed dienst in de First Edition van de Octavia, maar keert dus niet meer terug in reguliere uitvoeringen. Waarschijnlijk speelt bij die keuze mee dat er op den duur een mild-hybride variant van de 1.5 TSI komt. Verder kreeg de Octavia na de First Edition de plug-in hybride 1.4 iV en mild-hybrid 1.0 TSI eTEC er al bij op de bestellijst. Die zijn beiden overigens enkel met DSG-automaat leverbaar. Wie toch een 1.5 TSI in zijn Octavia wil, kan tekenen voor de aardgas lustende G-Tec of dus wachten op de mild-hybrid.