Als er een merk is dat behoorlijk smaakgevoelige kunststukjes maakt die dankzij een machtige V12 ook nog eens bloedsnel zijn, dan is het wel Pagani. Maak kennis met de Pagani Huayra Codalunga Speedster: een open exoot die bijna net zoveel pk’s als interessante details heeft.

We gaan je niet vragen om Pagani Huayra Codalunga Speedster tien keer snel achter elkaar te zeggen, en daarmee doen we het indirect toch. De Huayra Codalunga Speedster verdient namelijk een aandachtsmomentje. Zoals zijn naam al weggeeft is het de open versie van de drie jaar geleden getoonde Huayra Codalunga, en dat is op zichzelf al opmerkelijk.

Even terugspoelen. Hoewel Pagani van de Zonda tot zeker 2019 bijna tot vervelens toe speciale edities en ‘echt allerlaatste’ versies presenteerde, vond dat in 1999 gepresenteerde model al in 2011 officieel opvolging in de Huayra. Die Huayra werd op zijn beurt in 2022 opgevolgd door de Utopia. Tussen de Huayra en deUtopia vond Pagani-oprichter én -ontwerper Horacio Pagani tijd en ruimte om de Huayra Codalunga te presenteren. Die Huayra Codalunga was feitelijk tot de Huayra wat een McLaren 765 LT tot de 720 S was: een nóg exclusievere Longtail­-variant. Inderdaad: met een aanzienlijk langer achterste. In die Huayra Codalunga zetten Horacio Pagani en zijn kameraden nu de schaar.

Daar hebben we bijna direct alles al mee gezegd, maar dat maakt de Huayra Codalunga Speedster zeker niet minder bijzonder. Waar de totale autoleek bepaalde Ferrari’s niet van Lamborghini’s of Aston Martins kan onderscheiden, ziet zelfs wie absoluut geen autoliefhebber direct dat dit geen creatie van een van die merken is. Hij is te wulps voor een Lamborghini, te druk voor een Ferrari en doet wat semi-klassiek detailwerk misschien nog wel het meest aan de laatste supercars van Spyker denken. We raden je dan ook aan de foto’s eens goed te bestuderen. Of je het nou prachtig of protserig vindt: intrigerend is het altijd.

Net als achter de voorstoelen van de dichte Huayra Codalunga ligt er achter de zetels van deze opengeknipte variant een 6,0-liter grote V12 van Mercedes-AMG. Die machine levert 840 pk en 1.100 Nm. Schakelen gaat net als in de Huayra Codalunga met vast dak middels een door Pagani onder handen genomen sequentiële zevenbak van Xtrac. In tegenstelling tot die Huayra Codalunga kun je de Huayra Codalunga Speedster ook met een traditionelere handbak krijgen.

Naar z’n prijs moeten we gissen, al durven we te wedden dat de Huayra Codalunga Speedster nog een stuk duurder is dan de dichte versie waar de Italianen drie jaar geleden minimaal €7 miljoen voor wilden zien. Wie een Pagani Huayra Codalunga Speedster tot zijn of haar bezit wil kunnen rekenen, moet naast bijna onfortuinlijk rijk ook snel kunnen handelen. Er komen namelijk slechts 10 exemplaren van.