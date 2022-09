Pagani Utopia: het beste van twee werelden

Maar liefst zes jaar heeft Horacio Pagani zijn ontwerpteam achter de tekentafels aan het werk gehouden, maar nu mogen de Italiaanse kunstenaars eindelijk achterover leunen. De opvolger van de Huayra is klaar. Dit is de Pagani Utopia, een flamboyante exoot die overduidelijk als Pagani is te herkennen.

Highlights

Doorspekt met bijzondere designelementen

Met bijna 700 pk sterke biturbo 6.0 V12

Eerste serie direct uitverocht

Je hoeft niet veel met auto's te hebben om te zien dat de auto op de foto's géén product uit Maranello of Sant'Agata Bolognese is. Voor een Ferrari is hij misschien te druk, voor een Lamborghini te wulps. Wel heeft de Utopia geheten exoot dezelfde geboortegrond als auto's van die merken, ook Pagani is namelijk in Italië gevestigd. De Utopia is relatief eenvoudig als Pagani te herkennen en dat komt vooral omdat het wat designelementen een bijzondere combinatie is van de uitgaande Huayra en de voorganger daarvan: de Zonda.

Net als de Zonda en de Huayra heeft de Pagani Utopia opvallende zijspiegels, exemplaren die als ware het lantaarntjes aan dunne op de voorschermen gehuisveste stokjes staan. Net als zijn twee voorgangers heeft de Utopia aan elke zijde van zijn relatief korte en scherp aflopende neus twee lichtunits die in de heftig opgebolde voorschermen zitten. Waar die units bij de Zonda nog van elkaar gescheiden waren, vonden ze elkaar voorop de Huayra onder een gedeelde beglazing. Met de Utopia volgt Pagani hetzelfde concept, al kiest het voor de vormgeving van de achterzijde juist meer voor de Zonda. Net als Pagani's eerstgeborene heeft ook de Utopia namelijk aan weerszijden van z'n imposante achterwerk boven elkaar geplaatste achterlichten, de Huayra had aan elke kant juist een grote unit met daarin de verlichtingselementen. Volgens Pagani moeten de achterlichten op de turbinemotoren van een straaljager lijken. Wat natuurlijk is gebleven is de centraal in het achterste gestampte cirkel met daarin niet één, niet twee en ook niet drie, maar vier uitlaateindstukken.

Wie het interieur van de Pagani Utopia eerder ziet dan de buitenkant, kunnen we absoluut niet kwalijk nemen te denken naar het binnenste van een Spyker te kijken. Pagani heeft van de cockpit van de Utopia namelijk weer een ronduit bizarre boel gemaakt. In positieve zin. Je kunt het mooi of lelijk vinden, maar dat het geheel met al zijn vormen, kakofonie aan materialen en eigenwijze elementen als het opengewerkte schakelmechaniek een bijzondere sfeer ademt valt niet te ontkennen.

Heeft de Utopia meer gemeen met zijn voorgangers? Zeker! Ook achter de voorstoelen van het nieuwste geesteskind van Horacio Pagani en zijn kornuiten ligt namelijk weer een twaalfcilinder. Het is een 6.0 liter V12 die Mercedes-AMG speciaal voor de Italianen heeft gebouwd. De met twee turbo's uitgeruste 6.0 levert 864 pk en 1.100 Nm, vermogen dat via een door Xtrac ontworpen gerobotiseerde handbak met zeven versnellingen naar de achterwielen wordt gestuurd. Waarom geen automaat met dubbele koppeling? Volgens Pagani haalt dat het gevoel uit de acceleratie. Voor de hardcore puristen heeft Pagani overigens ook een handgeschakelde bak op de lijst staan en ook dat is een transmissie met zeven versnellingen.

De Utopia is gebouwd rond een chassis van koolstofvezel en titanium en legt 1.280 kilo in de schaal. Hij staat op lichtgewicht wielen die voor 21-inch en achter 22-inch meten. Eromheen is speciaal Pirelli-rubber gevouwen en achter de bijzonder vormgegeven wielen houdt zich heftige remmerij van Brembo schuil die een op stoom gejaagde Utopia weer fatsoenlijk tot bedaren moet kunnen brengen. De Utopia is een kleine 11 procent stijver dan elke andere straatlegale versie van de Zonda of Huayra - en dat waren er een heleboel - en kost ongetwijfeld een klein godsvermogen. De eerste serie van 99 exemplaren is al uitverkocht, al volgen er meer. Leuk weetje: naast een klein schermpje recht voor de bestuurder vind je in de Utopia geen digitale displays of andere virtuele kijkdozen. Meer dus dan een Utopia voor wie een beetje moe wordt van al dat gescherm met schermen.