Pagani Huayra Codalunga: heftig verlengstuk

Is de Pagani Huayra je niet exclusief genoeg? Misschien is deze Huayra Codalunga dan iets voor je. De Huayra Codalunga is namelijk een tot 5 stuks gelimiteerde speciale variant van de Huayra met een compleet andere en vooral langere achterkant. Wel moet je van uiterst goede huize komen om je de trotse eigenaar van een Huayra Codalunga te mogen noemen. De exclusieve Italiaan kost namelijk minimaal €7 miljoen...

Pagani werkt achter de schermen aan een opvolger van de Huayra, maar voordat het die auto presenteert komt het met een zeer speciale versie van de van nature al exclusieve Huayra. Pagani's afdeling die zich bezig houdt met extra speciale modellen die het in een nóg kleinere serie dan gebruikelijk bouwt - het fraai geheten Pagani Grandi Complicazioni - is verantwoordelijk voor de bijzondere Huayra Codalunga die in dit artikel de hoofdrol speelt.

De Huayra Codalunga is in feite wat de McLaren 765 LT tot de 720S is: een long tail-versie van de Huayra. Een Huayra met een aangepaste, langere achterzijde dus. Pagani windt er geen doekjes om en omschrijft de Codalunga dan ook zelf als zodanig. De Codalunga is op verzoek van en samen met twee klanten over een periode van twee jaar ontwikkeld en is helemaal straatlegaal. De afdekkap waar de machtige V12 zich onder schuilhoudt is 36 centimeter langer dan die van een 'reguliere' Huayra. De twaalfcilinder eronder is overigens niet zomaar het exemplaar uit de minder exclusieve Huayras. Het betreft namelijk de tot 840 pk en 1.100 Nm opgeschroefde biturbo 6.0 V12 van de Huayra Tricolore.

Waar je door de roosters in de bilpartij van de reguliere Huayra kunt kijken, heeft de Huayra Codalunga een ovale opening waar Pagani's signatuur - de vier enorme uit het midden van de kont stekende uitlaatpijpen - open en bloot richting de V12 ziet duiken. Pagani heeft de elk uit drie elementen opgebouwde achterlichten anders gerangschikt en heeft de luchtinlaten naast de motorkap verhoogd. Ook aan de voorzijde is er nieuws. Zo geeft Pagani de Huayra Codalunga afwijkende ledverlichting, een compleet nieuwe voorklep en een minder wild ogende voorbumper waar je ook aan de onderzijde in carrosseriekleur uitgevoerd kunststof ziet in plaats van zwierige uit koolstofvezel opgetrokken elementen.

De Pagani Huayra Codalunga weegt 1.280 kilo, het complete titanium uitlaatsysteem legt daarvan slechts 4,4 kilo in de schaal. Het interieur van de Huayra Codalunga is niet anders dan dat van de bekende Huayras en is dus ook nu weer een visuele traktatie voor wie van knotsgekke maar piekfijn afgewerkte details houdt die doen denken aan de wijze waarop het Nederlandse Spyker de interieurs van zijn auto versierde.

Zoals gezegd komen er slechts 5 exemplaren van de Codalunga die elk €7 miljoen kosten. Jawel, dat is exclusief belastingen...