Over een jaar mogen Chinezen klassiekers rijden

Al lange tijd zijn oldtimers in China hooguit toegelaten als ze in musea staan. Maar nu lijkt er een voorzichtige doorbraak te komen. De provincie Guangdong neemt in 2027 een proef met het toelaten van oldtimers uit het Westen.

Omdat China wil voorkomen dat omliggende landen hun overtollige oude auto’s dumpen, is het niet toegestaan om gebruikte auto’s te importeren. Sterker nog, zelfs een Chinees die al vijftien jaar een Chinese auto heeft, loopt de kans dat deze verplicht moet worden gesloopt. Want oude auto’s horen in een museum thuis, vindt de Chinese regering. Zulke musea zijn er ook, onder meer in Beijing en Sjanghai zijn automusea gevestigd. En in Hong Kong en Macau, de voormalige kroonkolonies van het VK en Portugal, zijn vanwege die koloniale binding met Europa ook oldtimersclubs opgericht. Er is zelfs een landelijke FCC, Federation of Classic Cars in China.

Belanstelling is er wel degelijk

Er is in China dus wel degelijk belangstelling voor klassieke auto’s, vooral ook om ermee te rijden. Daarom wordt er nu in de provincie Guangdong, dicht bij Hong Kong, in 2027 een proef van zes maanden genomen met import van klassieke auto’s, meldt de Duitse website Zwischengas.com. In die periode kunnen oldtimersliefhebbers in de provincie onbeperkt rijden, mits hun voertuig is voorzien van een GPS-tracker. Aan de import van auto’s worden wel strenge eisen gesteld, de auto’s worden voorafgaand aan import individueel gekeurd en gecertificeerd. Auto’s zouden dan in het land van herkomst een eerste keuring moeten ondergaan. De verwachting is dat met name auto’s van de duurdere merken als eersten naar Guangdong worden geëxporteerd.

De auto op de foto is een door Hongqi in licentie gebouwde Audi 100 voor de Chinese markt.