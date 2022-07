Oude Ford Transit toch nog opgefrist

In mei gaf Ford de eerste foto's en de eerste informatie vrij van de E-Transit, een volledig elektrische versie van de nieuwe generatie Transit Custom die vanaf de tweede helft van volgend jaar ongetwijfeld menig industrieterrein gaat bevolken. De nieuwe Transit Custom is duidelijk als lid van de Transit Custom-familie te herkennen, maar is toch echt helemaal nieuw. De praktische bus krijgt onder meer een snuit met daarin hoog boven de grille geplaatste platte koplampen. Aan de achterzijde geen hoog in de bips geplaatste achterlichten meer, maar lager in het geheel gehuisveste exemplaren. In de database van het Chinese ministerie van Industrie en Informatie Technologie heeft AutoWeek foto's opgedoken van een heel andere Transit.

Op deze twee foto's zie je namelijk de huidige Transit Custom - feitelijk de Tourneo, het is immers de personenautovariant - maar dan met een front dat tot op zekere hoogte iets wegheeft van het smoelwerk van de nieuwe Transit. De zijspiegels kunnen niet verbloemen dat het hier gewoon de huidige generatie Transit/Tourneo Custom betreft die in 2012 op de markt kwam en ruim vijf jaar geleden al stevig werd gefacelift. Hetzelfde geldt voor de achterlichten, hoewel die een andere indeling hebben, zijn het gewoon nog de ver omhoog lopende exemplaren.

Deze door Chinese Jiangling Motors (JMC) in licentie te produceren Transit is straks zeker niet de enige oude Transit die Ford in China in het aanbod heeft. Zo verkoopt het een pre-faceliftmodel van de huidige generatie als New Transit (foto's 3 en 4) - jawel - en kun je bij het Chinese equivalent van Ford Pro/Bedrijfswagens aankloppen voor de Transit New Era Pro (foto's 5 en 6). Ondanks zijn naam is dat in feite nog een derde generatie Transit zoals die in 2000 werd geïntroduceerd, maar dan met het aangepaste front dat die generatie Transit in Europa in 2006 tijdens zijn facelift kreeg aangemeten. JMC verkoopt in China onder eigen merknaam sinds 2017 zelfs een gemoderniseerde versie van de in 1986 geïntroduceerde tweede generatie Transit: de JMC Teshun (foto's 7 en 8).