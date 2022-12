Volkswagen komt zoals verwacht binnenkort met een elektrische ‘opvolger’ voor de Volkswagen Transporter op basis van de Ford E-Transit Custom. De huidige T6.1 op diesel mag naast die auto nog even door, zodat de Duitsers dan in grofweg dezelfde klasse ineens vier bussen in de aanbieding hebben. Hoe dat zit? Zo.

Het is een ingewikkeld verhaal, die nabije toekomst van middelgrote Volkswagen-bedrijfswagens. Het uitgangspunt is de T6.1, zoals de huidige generatie van de ‘gewone’ Transporter momenteel heet. Die kreeg in 2021 gezelschap van de Multivan, die intern ook wel T7 wordt genoemd. Klip en klaar, dit is de nieuwe Transporter. Toch? Nee dus. De Multivan staat op het MQB-personenautoplatform en komt er alleen als personenbus. Een bedrijfswagenvariant is er niet en komt er niet, zegt Volkswagen, dus die rol is voorlopig nog voor de T6.1.

Inmiddels kennen we ook de elektrische Volkswagen ID Buzz, die er in de vorm van de Volkswagen ID Buzz Cargo eveneens als bedrijfswagen is. Die lijkt misschien wat kleiner, maar is stiekem breder dan een T6.1 en komt ook met zijn hoogte aardig in de buurt. De lengte blijft wat achter, maar Volkswagen heeft al gezegd dat er een langere versie onderweg is. Duidelijk: dan wordt dit de elektrische opvolger van de T6.1. Toch? Opnieuw nee, bevestigt ontwerper Fatih Tabak van Volkswagen Bedrijfswagens. De ID Buzz is nadrukkelijk bedoeld als een toevoeging aan het gamma, een hippe en unieke auto die meer gekocht wordt om zijn uiterlijk dan om zijn prestaties.

De ontwerpafdeling van Tabak is na de introductie van de Buzz en pick-up Amarok wel degelijk bezig aan een opvolger van de T6.1, maar die komt net als die Amarok niet helemaal uit de koker van Volkswagen zelf. In plaats daarvan is de auto zoals verwacht gebaseerd op de nieuwe Ford Transit Custom, meer specifiek de E-Transit Custom. De nieuwe Transporter wordt dus volledig elektrisch, maar dat betekent niet dat Volkswagen alle klanten die nog een diesel willen meteen in de kou laat staan. De komende jaren is de huidige T6.1 nog ‘gewoon’ naast de op de Transit gebaseerde Transporter leverbaar, net zoals de Volvo XC90 straks nog leverbaar is naast de nieuwe EX90.

Volgens Volkswagen valt de ID Buzz wat betreft formaat en inzetbaarheid tussen de Caddy en de Transporter in. Pakken we de specificaties van de ID Buzz erbij, dan is wel duidelijk waarom dit niet de opvolger van een ‘echte’ Transporter kan zijn. Hij staat net als de T7 op een personenauto-platform, zij het in dit geval de elektrische MEB-basis. Dat betekent meer comfort, maar ook beperkte transportmogelijkheden. Een T6.1 heeft afhankelijk van de uitvoering 5,8 tot 9,3 m3 laadvolume, een ID Buzz voorlopig 3,9. De diesel-Transporter kan bovendien volgens de wet maximaal 1.011 kg vervoeren, terwijl zijn achteras technisch gesproken zelfs berekend is op 1.400 kg. De Buzz houdt het bij 650 kg en legt het met 1.000 tegen 2.500 kg bovendien stevig af op het thema ‘trekgewicht’.

De elektrische Ford E-Transit Custom, waarmee de toekomstige EV-Transporter ongetwijfeld zijn specificaties deelt, heeft wel Transporter-waardige specificaties. De achterwielaangedreven elektrische bus biedt laadvolumes van 5,8 tot 9,0 m3, 1.100 kg laadvermogen en mag een aanhanger van 2.000 kg trekken. Overigens komt Ford ‘gewoon’ brandstofmotoren in dit model. Het is dus zeker niet ondenkbaar dat Volkswagen ook die auto ombouwt, maar volgens Tabak gaat dat niet gebeuren. De op deze Ford gebaseerde Transporter blijft volledig elektrisch, de T6.1 neemt de dieselvraag waar.

Dit alles roept wel vragen op, want Volkswagen heeft straks vier Transporter-achtige bestellers in huis. Eén daarvan is nota bene op een model van een ander merk gebaseerd om kosten te besparen, terwijl Volkswagen zelf alsnog twee geheel nieuwe, eigen modellen heeft ontworpen. Dat lijkt in tegenspraak met elkaar, maar volgens Fatih Tabak vullen de modellen elkaar juist naadloos aan. Met de Buzz als kleiner, modieuzer alternatief, de T6.1 voor de traditionele klant, de nieuwe Transporter voor het zware elektrische werk en de T7 als luxe personenvervoerder is bij Volkswagen straks immers elk deeltje van de markt volledig afgedekt.