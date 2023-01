Ford Transit Custom: nieuwe bestelbus vanaf €31.670

Medio 2022 trok Ford het doek van de volledig nieuwe Transit Custom, zijn concurrent van de Renault Trafic, Opel Vivaro en Volkswagen Transporter. De nieuwe Transit Custom beleefde zijn publieksdebuut als volledig elektrische E-Transit Custom met een rijbereik van 380 kilometer, maar wat die elektrische besteller moet kosten houdt Ford nog even geheim. Verder zijn de prijzen van de plug-in hybride varianten nog niet bekend. Wél zijn de prijzen van de diesels vrijgegeven.

Ford levert de nieuwe Transit Custom traditioneel in een uitgebreide reeks lengte- en hoogteversies, inclusief varianten met enkele of dubbele cabine. Vooralsnog is de Ford Transit Custom er alleen met 'enkele cabine' en dus met twee zitplaatsen en twee lengte- en één hoogtemaat. De Ford Transit Custom L1H1 heeft een vanafprijs van €31.670. Let wel, dat is net als alle andere in dit artikel genoemde prijzen exclusief btw en bpm. De vanafprijs geldt voor de als Trend uitgevoerde Transit Custom L1H1 met 110 pk sterke 2.0 dieselmotor. Liever de 2.0 met 136 pk? Dan ben je voor een verder gelijk uitgevoerde Transit Custom €32.710 kwijt. Schakelen gaat in beide gevallen met een handgeschakelde zesbak. De 136 pk sterke diesel is ook met een achttraps automaat te krijgen en kost bij verder gelijke configuratie €34.510. Ford levert ook een 170-pk 2.0 diesel die altijd de achttraps automaat heeft. Wel ben je dan per definitie aangewezen op de Limited-uitvoering. Hij is er vanaf €38.170. De Transit Custom L2H1 - de langere variant - is er met 110 pk sterke diesel in Trend-uitvoering vanaf €33.470.

Zoals gezegd blijft het niet bij diesels. Verder krijgt de Transit Custom personenversies en ook daar komen elektrische uitvoeringen van. Zowel de personenversie (E-Transit Kombi) als de hoogwaardiger uitgevoerde en uitgeruste personenauto-variant (E-Tourneo Custom) volgen nog dit jaar. Ford breidt het gamma later uit met Trail- en Sport-modellen.