Opel Astra GSe en Grandland GSe: sportieve plug-ins beprijsd

Grand Sport Electric. Dat is het nieuwe label dat Opel afkort tot GSe en op de sportieve plug-in hybride versies van de Opel Astra en Grandland plakt. Nu is ook bekend wat die Opel Astra GSe en Grandland GSe moeten kosten.

De Opel Astra was al leverbaar als 180 pk sterke plug-in en is er nu als Astra GSe ook met een 225 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn. De Opel Astra GSe kost in Nederland €49.499. Ook stationwagon Opel Astra Sports Tourer komt als GSe beschikbaar, maar de prijs van die sportieve station is nog niet bekend.

Dan de Opel Grandland. Ook die was al met een plug-in hybride aandrijflijn te krijgen. Die was echter niet 180 pk sterk zoals in de Astra, maar leverde 224 pk. Daar komt nu de GSe-versie boven te staan en die is niet geheel verrassend potenter dan de GSe-versie van de Astra. De Opel Grandland GSe heeft namelijk een 300 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn. Zijn prijs: €55.599.

Opel Astra GSe

De Astra GSe was de eerste auto van het nieuwe GSe-label die Opel presenteerde. Het oude GSE-label ken je mogelijk nog van auto's als de Commodore en Monza, maar tegenwoordig schrijf je het als GSe en staat het niet voor Grand Sport Einspritzung (later Grand Sport Injection, GSI), maar voor Grand Sport Electric. De aandrijflijn bestaat uit een 180 pk sterke 1.6 benzinemotor die samen met een 110 pk sterke elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 225 pk en 360 Nm. Daarmee sprint de Astra GSe in 7,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 235 km/h. De 12,4 kWh accu is goed voor een elektrisch bereik van tot 64 kilometer. Tot 134 km/h kun je volledig elektrisch je kilometers maken.

De Opel Astra GSe ligt 1 centimeter dichter tegen het asfalt dan de reguliere versies. De dempers zijn aangepast en de stuurinrichting is directer. Vanbuiten herken je de Astra GSe aan 18-inch wielen die geïnspireerd zijn op die van de warm ontvangen Manta GSe. Ook de voor- en achterbumpers zijn net even anders dan die van de milder ingestelde Astra's. In het interieur vind je GSe-sportstoelen die met alcantara zijn bekleed. Op veiligheidsgebied stopt Opel de Astra GSe vol met alles dat het in huis heeft.

Opel Grandland GSe

Ook de Grandland GSe is een potente plug-in. Ook de Opel Grandland GSe heeft een 1.6 benzinemotor, al levert die in de SUV 200 pk. In tegenstelling tot de Astra GSe heeft de Grandland GSe niet één, maar twee elektromotoren. Eentje voor (110 pk) en eentje achter (113 pk). Het systeemvermogen bedraagt een riante 300 pk en daarmee sprint de vierwielaangedreven Grandland GSe in 6,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 235 km/h. Het accupakket is met 14,6 kWh groter dan dat van de Astra GSe, al is de elektrische actieradius met 63 kilometer logischerwijs marginaal kleiner.

Ook de Grandland GSe staat op wielen die lijken op die van de Manta GSe, al zijn ze onder de SUV 19-inch groot. Specifieke bumpers en GSe-badges maken natuurlijk ook deel uit van het GSe-feestje.