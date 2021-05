Elektrische Opel Manta GSe Elektromod is los

Opel heeft een wel heel bijzonder project voorgesteld. Dit is namelijk de Manta GSe Elektromod, een zogenoemde 'restomod' van de Manta A die in 1970 op de markt verscheen. Een restomod is een klassieker die niet alleen tot in de puntjes is opgeknapt, maar ook is doorspekt met moderne techniek. Wie had gehoopt dat Opel daadwerkelijk een elektrische nieuwe Manta op de markt zou brengen, moeten we dan ook teleurstellen. Het blijft bij dit ene exemplaar.

Dat ene exemplaar is echter wel direct een bijzondere. De elektrische Manta A laat volgens Opel zien dat het merk een grote focus op 'emissievrije' mobiliteit legt, maar dat het zijn erfgoed daarbij niet vergeet. De Manta GSe Elektromod is direct de sterkste Manta die Opel ooit heeft gebouwd. Op de plek waar normaliter de benzinemotor lag, ligt namelijk een 147 pk en 255 Nm sterke elektromotor. De 105 pk sterke Manta GT/E die in 1974 het levenslicht zag, was namelijk de sterkste versie van de Manta A en van de Manta B zijn - op speciale versies als het Manta 400-rallywapen na - ook geen reguliere krachtigere versies gebouwd.

De Manta GSe Elektromod is uitgerust met een aangepaste versie van de originele handgeschakelde vierbak. Die transmissie valt ook in automatische modus te rijden door de bak direct in z'n vier te zetten. Net als in het origineel worden de krachten gewoon naar de achterwielen gestuurd. Het accupakket heeft een capaciteit van 31 kWh, goed voor een elektrische reikwijdte van zo'n 200 kilometer. De Manta GSe Elektromod heeft een 9 kW-boordlader die aan een AC-lader binnen vier uur weer vol te pompen is met stroom.

Geen restomod zonder moderne designinvloeden en dus meet Opel de klassieke en nu elektrische Manta A een versie van z'n nieuwe familiegezicht aan. Jawel, de Manta GSe Elektromod heeft een Opel Vizor-snuit en dat is best opvallend. Opel zegt zich voor de Opel Vizor namelijk te hebben laten inspireren door de Manta. Voorop de Manta-neus in ieder geval een breed zwart paneel met daarin ledtechniek. De Manta GSe Elektromod kan via het Opel Vizor ook teksten weergeven als “My German heart has been ELEKTRified” en “I am on a zero e-mission". Overigens zijn ook de achterlichten dankzij de komst van led-techniek een stukje moderner geworden. Opel zet de neon-gele Manta GSe Elektromod op speciaal 17-inch lichtmetaal, geef 'm een zwarte motorkap en net als de Irmscher-versies van de oer-Manta moet de GSe Elektromod het zonder verchroomde raamlijsten doen. Op de achterklep is modelnaam Manta in het moderne lettertype van Opel uitgeschreven. Vanbinnen is het gedaan met de analoge klokken. Opel hangt net als in de nieuwe Mokka het Pure Panel voor de snufferd van de Manta-bestuurder. In dit designelement zijn twee 10- en 12-inch grote displays ondergebracht. De stoelen van de Manta GSe Elektromod zijn opvallend genoeg afkomstig uit de Opel Adam S. Het binnenste is verder afgewerkt met matgrijze, zwarte en neon-gele delen.

Zoals gezegd neemt Opel de elektrische Manta niet in productie. Eerder hintte Opel al naar de mogelijk terugkeer van de Monza, maar ook die coupé heeft nooit een moderne afstammeling gekregen.