Het gaat daarbij om vaste en mobiele flitspalen, zogenoemde focusflitsers (die kunnen zien of een bestuurder op zijn telefoon zit) en trajectcontroles. "Door meer flitspalen en andere systemen in te zetten, kan de politie zich nog meer richten op situaties waar menselijke inzet écht meerwaarde heeft, zoals herhaaldelijke overtreders die vaak betrokken zijn bij ernstige ongevallen", zegt Marc Pluimers van het OM.

Het OM wil onder meer gemeenten met de inzet van flexflitsers helpen de veiligheid op wegen te vergroten. Ook omdat steeds meer gemeenten de snelheid op wegen verlagen van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.

Ook wil het OM later dit jaar een proef starten met een trajectcontrole binnen de bebouwde kom. "Als de proef slaagt, kan deze aanpak op veel meer locaties worden toegepast." Daarnaast wordt geëxperimenteerd met het sneller rouleren van flexflitsers. Die worden momenteel om de twee maanden van plek veranderd. "Zo wordt gezocht naar de meest effectieve inzet."