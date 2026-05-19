Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Sensys Gatso flitspaal
 
Nieuws

Aantal plekken met flitspalen verdubbelt dit jaar

Meer controle, meer boetes

4

Het Openbaar Ministerie gaat naar eigen zeggen "veel meer" flitspalen inzetten tegen verkeersovertredingen. Het aantal te controleren plekken wordt dit jaar ruim verdubbeld van 650 naar 1.450 locaties.

Het gaat daarbij om vaste en mobiele flitspalen, zogenoemde focusflitsers (die kunnen zien of een bestuurder op zijn telefoon zit) en trajectcontroles. "Door meer flitspalen en andere systemen in te zetten, kan de politie zich nog meer richten op situaties waar menselijke inzet écht meerwaarde heeft, zoals herhaaldelijke overtreders die vaak betrokken zijn bij ernstige ongevallen", zegt Marc Pluimers van het OM.

Het OM wil onder meer gemeenten met de inzet van flexflitsers helpen de veiligheid op wegen te vergroten. Ook omdat steeds meer gemeenten de snelheid op wegen verlagen van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.

Ook wil het OM later dit jaar een proef starten met een trajectcontrole binnen de bebouwde kom. "Als de proef slaagt, kan deze aanpak op veel meer locaties worden toegepast." Daarnaast wordt geëxperimenteerd met het sneller rouleren van flexflitsers. Die worden momenteel om de twee maanden van plek veranderd. "Zo wordt gezocht naar de meest effectieve inzet."

4 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Hummer H2

Deze Hummer H2 is geen SUV maar een SUT - In het wild

Skoda Epiq First Edition

Skoda Epiq: goedkoopste elektrische Skoda is de eerste met nieuw design

Nieuws
Amsterdam 30 km/h (ANP)

Er wordt nog te hard gereden op nieuwe 30-wegen: 'Vaak nog ingericht op 50 km/h'

Nieuws
België flitspaal snelheidscontrole radar

Nieuwe superflitspaal in Spanje flitst je al voordat je hem ziet

Nieuws
Opel Ampera-e

Opel Ampera-e is dankzij nieuwe accu en 70 procent afschrijving goede deal

Lezersreacties (4)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.