Hij hing al in de lucht en is nu officieel: de Tesla Model Y Standard! Deze auto zou weleens goedkoper kunnen zijn dan een Model 3 en is de kaalste Tesla ooit, al is dat eigenlijk geen ramp.

Het regent nieuws rondom de Tesla Model Y momenteel. In China verscheen een langere en ruimere versie met de naam Model Y L, wereldwijd kregen we de snelle Model Y Performance en nieuwe accu's voorgeschoteld en dan waren er ook nog allerlei teasers en geruchten rondom een nieuwe, goedkope instapversie van de Model Y. Die laatste is er nu ook, althans in de VS. Daar is de goedkoopste Model Y als Tesla Model Y Standard in de configurator verschenen, en krijgt de tot op heden goedkoopste variant de naam Tesla Model Y Premium.

Tesla is zoals altijd niet scheutig met specificaties. Europese gegevens zijn er al helemaal (nog) niet en dus moeten we het op dit moment doen met wat Tesla op z’n Amerikaanse site meldt. Dat is gelukkig al heel wat. Zo is de Model Y Standard langzamer dan de reguliere versie met achterwielaandrijving, en heeft hij 6,8 in plaats van 5,4 tellen nodig voor het sprintje van 0 naar 100 km/h. Het rijbereik daalt van 357 voor de Premium naar 321 mijl voor de Standard. In metrische eenheden is dat nog altijd 516 kilometer, maar dan wel volgens de Amerikaanse EPA-meetmethode. Snelladen gaat met de goedkoopste Model Y met maximaal 225 kW.

De nieuwe specificaties lijken sterk op die van de goedkoopste Model Y van voor de facelift, dus dikke kans dat de aandrijflijn van de nieuwe instapversie daar zeer sterk op lijkt. Daar verdenken we de schokdempers ook van, want die passieve exemplaren zijn een stuk eenvoudiger dan de geciviliseerde dempers die met de facelift werden geïntroduceerd.

De Model Y Standard neemt trouwens wel meer over van de ‘oude’ Model Y, want ook de achterruit is van die auto geleend. De ruit is aan de onderzijde meer afgerond en mondt uit in een vloeiend gevormde spoiler, allemaal net even anders dan de strakkere kont van de andere versies van na de facelift. Ook daaronder is alles net even anders. Dat geldt voor de achterbumper, maar vooral voor de verlichting. De Model Y Standard mist voor en achter de doorlopende lichtbalk en heeft vooraan alle verlichtingsfuncties in één unit per kant, waar de reguliere Model Y een aparte behuizing voor dim- en grootlicht heeft. De Tesla Model Y Standard heeft bovendien kleinere 18-inchwielen (niet op de openingsfoto), die hem ongetwijfeld wel zuiniger maken dan andere versies. Zelfs op kleurengebied is er een en ander geschrapt: de Model Y Standard is er in de VS alleen in wit, zwart en grijs.

Aan de binnenkant heeft ook een ware kaalslag plaatsgevonden. Hier valt direct op dat de Model Y geen panoramadak heeft, een unicum in het huidige Tesla-gamma. Dat kunnen we ook zeggen van de stoelbekleding, want dit is de enige Tesla met stoffen bekleding. De sfeerverlichting is geschrapt en de middenconsole tussen de stoelen heeft plaatsgemaakt voor een grote, open ‘bak’ voor losse spullen. De twee draadloze telefoonladers zijn er trouwens nog wel, net als het 15,4-inch touchscreen. De stuurverstelling is nu handmatig en dat geldt ook voor de bediening en omklapfunctie van de achterbank.

Geen Autopilot

De kaalste Model Y heeft bovendien aanzienlijk minder luidsprekers (7 in plaats van 15), doet het in de VS zonder FM-radio, mist het tweede touchscreen voor achterpassagiers en heeft geen ‘Autosteer’-functie. Geen autopilot dus, al is de adaptieve cruise control er nog wel. Ondanks alle geschrapte functies is er trouwens geen reden om vergelijkingen te maken tussen deze auto en de superkale Volkswagens en Mercedessen van de jaren 80. Zo heeft ook de Tesla Model Y Base nog gewoon stoelverwarming, zijn alle connectiviteitsfuncties met de Tesla-app nog gewoon aanwezig en gaat de achterklep elektrisch open en dicht.

De Tesla Model Y Standard heeft in de Verenigde Staten een prijs van 39.990 dollar, waarmee hij goedkoper is dan een Model 3 Standard Range zoals we die ook in Europa kennen. Die auto kost bij ons trouwens €39.990 en een Model Y RWD komt je op dit moment op minimaal €45.990 te staan. Een prijs van rond de 40 mille lijkt voor een eventuele Nederlandse versie dus best realistisch, en alles wijst erop dat-ie komt. Desgevraagd raadt de Nederlandse importeur aan om de configurator de komende dagen goed in de gaten te houden, dus dat zegt eigenlijk al genoeg.