Officieel: zeszits Tesla Model Y L, inclusief specificaties

De Tesla Model Y L komt niet als een complete verrassing, want dit vooralsnog alleen in China leverbare model lekte al eerder uit. De auto die we toen zagen, blijkt inderdaad de ‘L’ die nu in de Chinese configurator staat. Hij staat daar niet als separaat model, maar als de (aldaar) derde versie van de Model Y. Net als eerder bij de 'zevenzits' Model Y in Europa, is de langgerekte Model Y L vooralsnog altijd een Long Range All Wheel Drive. Standaard vierwielaandrijving, veel vermogen en een groot rijbereik dus. Ten opzichte van de reguliere Long Range AWD krijgt hij er in China zelfs één kilometer actieradius bij, al moet je die 751 kilometer van de CLTC-cyclus zeker niet al te serieus nemen. In Europa scoort een Model Y Long Range AWD een WLTP-bereik van 586 kilometer, en dat moet met een L dus onverminderd lukken. De acceleratie van 0 naar 100 doet 0,1 tel langer, maar dat mag geen naam hebben.

Meer lengte, meer ruimte

De Tesla Model Y L is 4,98 meter lang en daarmee 18 centimeter langer dan de Model Y die we allemaal zo goed kennen. Met 1,67 meter is hij ook 4,4 centimeter hoger, maar de vormgeving is niet rigoureus anders. De L heeft dus ‘gewoon’ een aflopende daklijn, al staat dat dak aan de achterzijde wat boller en is de achterste zijruit duidelijk groter dan normaal. De overhang aan de achterzijde is trouwens ook wat gegroeid, want de met 15 centimeter opgerekte wielbasis groeit minder dan de wagenlengte. Ook staat de achterklep onder de achteruit vrijwel rechtop, waar deze lap plaatwerk normaal gesproken onder een duidelijke hoek staat.

Het interieur is standaard voorzien van zes stoelen in de opstelling 2-2-2, waarbij de middelste stoelen er met hun armleuningen en ‘gangpad’ extra riant uit zien. Klap je alles plat – en dat is anders dan bij een zeszits Model X kennelijk mogelijk – dan ontstaat er een laadruim van 2.539 liter. Opnieuw duidelijk meer dan normaal, want de ‘normale’ Model Y blijft volgens de Chinese specificaties steken op 2.138 liter.

Meer scherm, meer speakers

Opvallend is dat de Model Y L op nog wat andere punten verschilt van een reguliere Y. Zo heeft hij een opvallende achterspoiler en andere ‘wieldoppen’. Aan de binnenzijde treffen we een 16-inch touchscreen aan, net wat groter dan het 15,4-inch exemplaar dat je in een reguliere Model Y aan zult treffen. Het zilverkleurige stripje op de draadloze telefoonlader is ook nieuw, net als de zwarte hemelbekleding. Niet zichtbaar, maar wel relevant is dat het toch al indrukwekkende audiosysteem een boost krijgt: in plaats van 15 speakers en een subwoofer luistert de L-rijder naar 18 speakers en een subwoofer.

Meer geld

Uiteraard kost meer Model Y ook meer geld. In China kost de Model Y L, zoals gezegd altijd een LR AWD, 8,13 procent meer dan een reguliere LR AWD. In Nederland zou dat een prijs van € 58.379 in plaats van € 53.990 betekenen, maar dat is een puur theoretisch gegeven. De extra lange en extra ruime Tesla Model Y wordt vooralsnog immers alleen in China gebouwd, en zal net als die mooie lichtblauwe kleur voorlopig niet verkrijgbaar zijn voor Europeanen. Is dat wat jou betreft een gemis?