Officieel: BMW X6

Of de lekkage van gisterochtend er iets mee te maken heeft, weten we niet. Feit is wel dat BMW kort na het verschijnen van de eerste foto's van de nieuwe X6 het doek zélf van die nieuwe SUV trekt.

Gisterochtend doken de eerste foto's op van de nieuwe, derde generatie X6. Nu is het moment daar dat BMW de auto zélf aan het digitale publiek toont. Deze generatie volgt de in 2014 gepresenteerde huidige X6 op, een auto die zo'n kort leven beschoren blijkt te zijn, dat BMW zelfs geen tijd heeft gehad om er een facelift op los te laten.

De receptuur van de nieuwe X6 komt helemaal overeen met die van zijn voorgangers en dat betekent dat ook dit volledig nieuwe model in theorie een 'coupéversie' van de X5 is. Een Sports Acitvity Coupé, zoals BMW het zo mooi weet te verkopen. Toch is de X6 meer dan een X5 met een aflopende daklijn. Zo heeft de auto nu horizontaal georiënteerde verlichting aan de achterzijde, L-vormige exemplaren die het achterste sterke gelijkenissen laat tonen met die van kleine broer X4. De kentekenplaat verhuist van de achterklep naar de achterbumper en op de neus zien we een anders gevormde grille dan bij de X5. Optioneel is een verlichte variant van die nierengrille leverbaar. In dat geval licht de grille op bij het vergrendelen en ontgrendelen van de auto. Tijdens het rijden kan de verlichte grille eveneens aan staan. Letterlijk en figuurlijk opvallend.

Groot

De derde X6 is met zijn lengte van 4,94 meter een ruime 2,5 centimeter langer dan zijn voorganger. In de breedte groeit hij met 1,5 centimeter tot 2 meter. Daarbij is de auto met een hoogte van 1,7 meter wél iets lager dan zijn voorganger. De wielbasis neemt met 4,2 centimeter toe tot 2,98 meter en diezelfde afstand nemen we tussen de voor- en achteras van de X5 waar. De bagageruimte meet in de basis 580 liter en die waarde is gelijk aan die van de vorige X6. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.530 liter meebrengen (+5 liter). Het ontwerp van het standaard met leer beklede interieur kennen we van de X5.

Motoren

BMW levert de X6 niet alleen in de bekende uitvoeringen, maar ook als 'ruig' aangeklede xLine én als sportief uitgedoste Model M Sport. Op de motorenlijst staan bij de introductie twee benzine- en twee dieselmotoren klaar. De 340 pk krachtige xDrive40i en de M50i met zijn machtige 530 pk en 750 Nm sterke 4.4 V8 zijn de benzinekandidaten. Die laatste sprint in 4,3 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De diesellijst start met de 265 pk sterke xDrive30d, een versie die de 400 pk sterke M50d als dieseltopper boven zich moet dulden. Schakelen gaat in alle gevallen met een achttraps Steptronic-transmissie en Dynamic Damper Control is standaard.

Optioneel levert BMW de X6 met Laserlight, met adaptieve led-kijkers en grootlichtassistent met een lichtbundel de boel over een afstand van 600 meter verlicht. Ook staan zaken als een adaptief M-onderstel en adaptieve luchtvering op de optielijst. BMW levert op de niet M Performance-versies optioneel ook nog eens het xOffroad Pack waarmee de X6 in de rijmodi 'sneeuw', 'zand', 'grind' en 'stenen' valt in te stellen.

De internationale marktintroductie vindt in november plaats. Daarvoor beleeft de X6 zijn publieksdebuut tijdens de IAA van Frankfurt in september. Nederlandse prijzen volgen later. Het zal overigens niet lang duren voordat deze X6 hernieuwde tegenspraak krijgt uit eigen land. Mercedes-Benz brengt namelijk dit jaar nog een volledig nieuwe GLE Coupé op de markt.