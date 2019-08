Honda Breeze is 'tweede CR-V' voor China

Honda heeft in China twee joint-ventures die in het immense land auto's produceren én verkopen. De modellen die de twee ondernemingen verkopen, komen niet altijd overeen. GAC Honda, het samenwerkingsverband met Guangzhou Automobile, voegt op korte termijn een nieuwe SUV aan zijn leveringsgamma toe: deze Breeze.

Wie de Breeze van opzij bekijkt, kan het gevoel krijgen een Honda CR-V voor zich te hebben (foto 3 en 4). Dat is ook helemaal niet gek. De Breeze deelt het gros van zijn koets dan ook simpelweg met de huidige generatie CR-V die wij ook in Europa kunnen aanschaffen. Die CR-V wordt in China gebouwd én verkocht door de joint-venture Dongfeng Honda. Deze Breeze is in feite de CR-V die door GAC Auto wordt geleverd.

De Breeze is 4,64 meter lang, 1,86 meter breed en 1,68 meter hoog. Daarmee is de auto een kleine vijf centimeter langer dan de CR-V die wij kennen, dat komt door het bumperwerk op het aangepaste voor- en achterste van de auto. Vooraan vinden we namelijk een strakker front met vooral horizontale lijnen, een neus die we kennen van sedans als de actuele Accord. De wielbasis is gelijk aan die van de CR-V.

Op de motorenlijst komt een geblazen 1.5 te staan, een viercilinder die 193 pk levert. Daarnaast komt ook van de Breeze een hybrideversie. Een onthulling waarbij alle details worden vrijgegeven, volgt later deze maand.